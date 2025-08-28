El Abanca Ademar debuta este fin de semana en la Supercopa Ibérica en Matosinhos Los de Dani Gordo se enfrentarán al Sporting de Lisboa en el que milita desde esta temporada Carlos Álvarez

El Abanca Ademar vivirá este fin de semana una experiencia histórica: su debut en la Supercopa Ibérica, que se disputará en Matosinhos (Portugal). En semifinales, el conjunto leonés se medirá al Sporting de Lisboa, mientras que el rival del domingo saldrá del cruce entre FC Barcelona y FC Porto.

Un logro fruto del trabajo de la pasada temporada

Esta clasificación es consecuencia directa del gran trabajo realizado el curso pasado, en el que el equipo firmó un notable papel tanto en Liga ASOBAL como en Copa del Rey, donde se disputó la final vs Fc. Barcelona . Ahora, el club quiere transformar esta experiencia internacional en una etapa que sea útil tanto para el presente inmediato como para llegar en la mejor forma al inicio de la nueva temporada.

Un rival con sello ademarista

El Sporting CP es uno de los grandes referentes del balonmano europeo. Se caracteriza por su poderío físico, un juego veloz y directo, y un plantel repleto de talento. Destacan sus dos grandes perlas, los hermanos Martim y Francisco «Kiko» Costa, jóvenes internacionales de enorme proyección, que representan el futuro del balonmano portugués.

El equipo lisboeta está dirigido por Ricardo Costa, exjugador del Abanca Ademar León y padre de los hermanos, lo que añade un vínculo especial a este cruce. Además, en su plantilla figuran varios jugadores españoles con experiencia en la Liga ASOBAL, como el central Natan Suárez (ex-Ademarista), y recientes incorporaciones: Víctor Romero, procedente del Balonmano Granollers, cantera vallesana, junto con Jan Gurri, ambos considerados auténticas «perlas» de este grupo, y Carlos Álvarez, exjugador de Marista y figura destacada del Ademar León las últimas dos temporadas.

El reencuentro con Carlos Álvarez

El enfrentamiento con Carlos Álvarez será muy especial para el equipo leonés. Figura clave del Ademar en las últimas dos campañas, su paso a Sporting convierte este partido en un duelo con un matiz personal y deportivo:

«Será un enfrentamiento especial. Carlos ha sido fundamental para nosotros los últimos dos años, y ahora nos mediremos a él desde el otro lado. Intentaremos competir al máximo para ganar, pero al final del partido la emoción y el respeto estarán presentes. Es parte del balonmano y de nuestra historia reciente», admitió Dani Gordo

La ilusión de Dani Gordo

El entrenador, además, reconoce que «es una experiencia muy ilusionante. Es la primera vez que el Ademar León compite en esta Supercopa, y lo hacemos con la mochila vacía para llenarla de experiencias positivas que nos ayuden a crecer como equipo. Mañana subiremos al autobús con muchas ganas y con ilusión, porque queremos que esta competición nos acerque a nuestra mejor versión, que queremos mostrar ya en apenas quince días.»

Este grupo joven representa plenamente el ADN ademarista: competitividad, esfuerzo, compromiso y orgullo de la identidad leonés. La presencia de aficionados que se desplacen desde León será un estímulo añadido para el equipo, que quiere mostrar la mejor imagen posible en este escaparate internacional.

Bajas confirmadas

No formarán parte de la expedición Óscar Lindqvist, que será intervenido en el ligamento del pulgar de su mano derecha, ni Gonzalo Pérez Arce, que continúa en proceso de recuperación tras el golpe sufrido en el torneo de Oviedo.

«Somos un equipo joven y esa juventud es nuestra fuerza: nos aporta energía, ilusión y una competitividad que refleja nuestra identidad. Defender los colores del Abanca Ademar León en esta competición es un orgullo enorme, y queremos que nuestra gente, tanto en León como en Matosinhos, sienta que estamos representándoles con todo nuestro esfuerzo.» — Daniel Gordo