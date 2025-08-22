leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Sánchez pide colaboración, Mañueco hablará en las Cortes y los desalojos siguen en León
Benites, en un partido con el Abanca Ademar. Peio García
Balonmano | Ademar

El Abanca Ademar cierra la pretemporada en La Bañeza

El conjunto marista se mide este sábado a Frigoríficos del Morrazo, su primer rival en Liga Asobal, con las ausencias de Gonzalo y Lindqvist

Dani González

Dani González

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:19

El Abanca Ademar cierra este sábado, a partir de las 19:00 horas, su pretemporada frente al Frigoríficos del Morrazo en el pabellón municipal de La Bañeza, una cita ya habitual en los veranos de los maristas.

Tras superar el ecuador de la preparación estival, el equipo ademarista encara este encuentro con el objetivo de seguir afianzando patrones de juego y aumentar el ritmo competitivo de cara a un exigente inicio de temporada en la Liga Asobal, la Liga Europa y la Supercopa Ibérica – que llegará ya el próximo fin de semana -.

El técnico Dani Gordo subraya la importancia de que el grupo interiorice cuanto antes la dinámica de competición: «Estamos en una fase de preparación donde necesitamos que los jugadores sigan asimilando conceptos y, al mismo tiempo, se acostumbren a la exigencia del partido. Estos amistosos son fundamentales para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero».

Lindqvist y Gonzalo siguen lesionados

Los maristas no podrán contar para este encuentro con dos importantes piezas como son el extremo leonés Gonzalo Pérez Arce y el lateral sueco Oscar Lindqvist, ambos aquejados de distintos problemas físicos.

El Frigoríficos del Morrazo llega a La Bañeza con una plantilla renovada y ambiciosa, en la que destacan jugadores como el lateral cubano Ángel Rivero, el pívot Javi García y el internacional italiano Nicoló D'Antino, con amplia experiencia en la Liga Asobal.

