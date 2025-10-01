El Abanca Ademar aprueba 1,4 millones de presupuesto para esta temporada Los salarios se llevan la mitad de esta dotación en unas cuentas marcadas por la deuda y la espera a las subvenciones de Diputación

Dani González León Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:54

Más presupuesto para el Abanca Ademar. El club marista aprobó este martes en su Asamblea Ordinaria las cuentas para la presente temporada se elevan a 1,4 millones de euros y se convierte así en el cuarto presupuesto más alto de la Liga Asobal tras Barça, Granollers y Bidasoa.

En un evento organizado en la sede central de Abanca - principal patrocinador del club - en León, el conjunto marista aprobó este montante, que crece un 4% desde los 1.354.000 del pasado curso, pese a las quejas de su presidente, Tano Franco, en referencia a la deuda que la Diputación mantiene con la entidad.

La mayor parte de esta cantidad, en torno a 700.000 euros, se destinan a los salarios de club, excluyendo de esta cifra lo referente a la seguridad social. Desplazamientos y la organización de partidos en todas las categorías son otras de las partidas más cuantiosas. En cuanto a los ingresos, en torno a la mitad procede de la publicidad y las cerca de 85 empresas que colaboran con el Abanca Ademar.

En esta asamblea también se dio cuenta del ejercicio 2024/25, que concluyó con un déficit de 13.600 euros y una cifra de 1.570 abonados al club marista. El objetivo del club será aumentar también su masa social, algo que tendría su repercusión en la dotación presupuestaria.

