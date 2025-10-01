leonoticias - Noticias de León y provincia

Tano Franco, presidente de Abanca Ademar.

El Abanca Ademar aprueba 1,4 millones de presupuesto para esta temporada

Los salarios se llevan la mitad de esta dotación en unas cuentas marcadas por la deuda y la espera a las subvenciones de Diputación

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:54

Más presupuesto para el Abanca Ademar. El club marista aprobó este martes en su Asamblea Ordinaria las cuentas para la presente temporada se elevan a 1,4 millones de euros y se convierte así en el cuarto presupuesto más alto de la Liga Asobal tras Barça, Granollers y Bidasoa.

En un evento organizado en la sede central de Abanca - principal patrocinador del club - en León, el conjunto marista aprobó este montante, que crece un 4% desde los 1.354.000 del pasado curso, pese a las quejas de su presidente, Tano Franco, en referencia a la deuda que la Diputación mantiene con la entidad.

La mayor parte de esta cantidad, en torno a 700.000 euros, se destinan a los salarios de club, excluyendo de esta cifra lo referente a la seguridad social. Desplazamientos y la organización de partidos en todas las categorías son otras de las partidas más cuantiosas. En cuanto a los ingresos, en torno a la mitad procede de la publicidad y las cerca de 85 empresas que colaboran con el Abanca Ademar.

En esta asamblea también se dio cuenta del ejercicio 2024/25, que concluyó con un déficit de 13.600 euros y una cifra de 1.570 abonados al club marista. El objetivo del club será aumentar también su masa social, algo que tendría su repercusión en la dotación presupuestaria.

