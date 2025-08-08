leonoticias - Noticias de León y provincia

Portada y contraportada del libro editado por la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

'Recetas de Montañam' recopila platos con ingredientes tradicionales del Alto Bernesga

Además de las recetas, el libro sirve como guía turística sobre los atractivos turísticos y etnológicos de la zona

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:34

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga presenta su nuevo libro, «Recetas de MontaÑAM y otras cosas que ver y hacer en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga», la próxima semana en La Pola de Gordón.

Este libro nace con el propósito de rendir homenaje a la cocina tradicional de los pueblos que integran la Reserva, al tiempo que invita a descubrir su riqueza cultural, natural y humana. Es una publicación que entrelaza sabores con paisajes, historias familiares con senderos, fogones con memoria colectiva.

Una guía «hecha desde el cariño de quienes habitan el territorio, que han querido compartir no solo sus recetas, sino también su manera de vivir y sentir la montaña».

La presentación, el 13 de agosto, quiere ser un acto abierto al público, en el que se compartirá el proceso de creación de este libro tan especial, se recordarán algunas de las anécdotas que lo han hecho posible, y se pondrá en valor la importancia de conservar y transmitir nuestro patrimonio inmaterial a través de la gastronomía, la palabra y el paisaje.

Se cierra así un proceso abierto el pasado mes de marzo cuando se pedía la colaboración ciudadana para recopilar recetas con productos tradicionales de la zona.

