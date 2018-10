Vile La Finca, el vino como experiencia El enoturismo es una realidad en Vile La Finca, donde la naturaleza, el turismo y la cultura por el vino se dan la mano en una experiencia única LEONOTICIAS León Jueves, 11 octubre 2018, 18:00

Una experiencia sorprendente y diferente a cualquier otra. Naturaleza, gastronomía y el mejor vino se dan cita en Vile La Finca. El enoturismo se hace realidad en estas más de 200 hectáreas a tan sólo 15 minutos de León.

Descanso y desconexión se dan la mano en este autentico mundo del vino, que se vive a través de su bodega como en los viñedos. A pie de viñedo se puede comparar las distintas variedades de uva, pasear por las cepas y ver sus ciclos vegetativos.

Vile La Finca acerca tres propuestas para recorrer y conocer la experiencia del vino en un espacio totalmente adapatado para personas con movilidad reducida:

Plan Tapeo y Paseo

Paseo libre por la finca y viñedo

Botella de Vino

Tabla de embutido de León con IGP

Plan Buggy

Paseo guiado en Buggy por los viñedos

Visita guiada a las instalaciones de la bodega

Degustación de 3 vinos

Tabla de embutidos de León con IGP

Plan Pic-nic

Cesta/Pic-nic que incluye: botella de agua, botella de vino, pan, patatas chips artesanas, embutidos y queso de León con IGP, lata de conserva de las Rías Gallegas, empanada artesana, postre y café

Plan Enoturismo

Plan Buggy + Plan Pic-nic

Unas visitas cómodas gracias a la proximidad de los viñedos a la bodega, importante también en el proceso de elaboración del vino que hace que la uva llegue con mejor calidad a la bodega.

Fundado en 1967 con 36 hectáreas de la variedad Prieto Picudo, Vile La Finca celebra en la actualidad 50 años de trayectoria en los que han conseguido alcanzar tres variedades más: Tempranillo, Albarín y Verdejo.

Un gran crecimiento desde aquel y primer reconocido Don Suero que ahora acompaña a la otra marca de Vile la Finca, el Valjunco. Don Suero fue el primer vino tinto de la historia elaborado con Prieto Picudo, procedente de cepas centenarias y vendimiado a mano, En este año del 50 aniversario de la bodega, renueva su imagen y sale al mercado con una edición exclusiva de 9000 botellas y otra limitada y numerada para coleccionistas de 3412 botellas.

En la actualidad en este grupo cuentan con otras tres bodegas situadas en las Denominaciones de Origen más importantes de Castilla y León: Señorio de Nava (Nava de Roa, Burgos), perteneciente a la DO Ribera de Duero, Señorío de Nava (Nava del Rey, Valladolid), perteneciente a la DO Rueda y VILE, la Finca perteneciente a la DO Tierra de León.

Turismo de calidad que Vile la Finca ofrece con tres ideas claras: cultura del vino, paisaje y una experiencia única.