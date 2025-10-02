leonoticias - Noticias de León y provincia

Uno de los premios entregados en el certamen. El Comercio

Dos sidras leonesas consiguen una medalla en un salón internacional

Una tradicional y otra estilo vermú se alzan con los reconocimientos en Gijón

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:23

Dos tipos de sidra que viajaron dsde León hasta Gijón lograron el reconocimiento internacional en el Salón de les Sidres de Gala que se celebró este pasado fin de semana.

La sidrera leonesa Carral se ha alzado con dos medallas, plata y bronce, en las variantes de tradición y verminio.

La plata fue para la versión de vermú, obteniendo una puntuación de 79 sobre 100. Mientras que el bronce fue para la sidra natural artesana con una puntuación de 65 sobre 100 puntos.

Las ganadoras del certamen

Los premios del Salón de les Sidres de Gala (SISGA) ya tienen vencedores. Tras cuatro días de actividades, catas, maridajes y aprendizaje, llegó el momento de conocer el veredicto de los llagareros en esta XV edición. Al concurso se presentaron en total 236 variedades de 63 llagares distintos venidos de 18 paises europeos, asiáticos y americanos.

Las sidras favoritas fueron de los llagareros asturianos, con cuatro reconocimientos premium –máxima distinción en cada categoría–, en sidra de copa semiseca y espumosa brut, que fue para Sidra Fran; licor de sidra, del Llagar Castañón y sidra de hielo, para Valverán.

Le siguió Bélgica con tres galardones que fueron a parar al mismo llagar: Appelino. Consiguió el premium en la categoría sidra espumosa brut, copa seca y licor de sidra. El tercero más premiado fue la República Checa, donde ganaron los llagares Ceska Repertura y Cider Talk. También consiguieron la máxima distinción el llagar Stonewell (Irlanda) en sidra con sabores y Kurtango, del País Vasco, en sidra de fuego.

