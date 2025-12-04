leonoticias - Noticias de León y provincia

Plato típico leonés.

Menús de 18 a 60 euros con León por bandera en 40 restaurantes de la provincia

Forma parte de las I Jornadas Gastronómicas de Productos de León que se celebran del 5 al 21 de diciembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

La Diputación de León presentó este jueves la primera edición de las Jornadas Gastronómicas de Productos de León, una cita que se desarrollará en 40 restaurantes de toda la provincia con el objetivo de llevar a la mesa «las excelencias de nuestros mejores embajadores, que son nuestros productos», señaló el vicepresidente de la institución, Roberto Aller.

Los locales participantes ofrecerán menús elaborados con los productos de la provincia, dentro de tres categorías, que son menús diarios, de fin de semana y bajo reserva, con precios que oscilan entre los 18 y los 60 euros, «con plena libertad», según explicó Juan Carlos Flecha, uno de los organizadores, quien también avanzó que se ha dejado libertad para incluir algunos platos que no son típicos de la provincia pero se elaboran en algunos puntos.

«La Diputación colabora siempre con todos estos proyectos para dar a conocer nuestra gastronomía. Harán las delicias de todos los que se acerquen», dijo Aller.

Del 5 al 21 de diciembre

Las jornadas se desarrollarán desde mañana viernes, 5 de diciembre, hasta el 21 de este mes, con cerca de veinte locales en la propia ciudad de León y otros tantos repartidos por toda la provincia.

«Es un paso más para hacer llegar los productos de León a todos. La condición es configurar un menú leonés basado en nuestros productos, que el ciudadano pueda disfrutarlos y saborearlos. Pueden ser menús tradicionales u otros más elaborados, con plena libertad», indicó Flecha, quien animó a más restaurantes a sumarse a la iniciativa.

Las jornadas contarán también con cartillas para que los comensales puedan votar por sus restaurantes y menús favoritos.

Los restaurantes participantes, así como los menús, precios y forma de contactar con ellos para reservas, se pueden consultar en la web www.marmitamia.es.

