Masterchef Celebrities en León, premio CEG al evento de mayor impacto mediático Un momento de la grabación de Masterchef Celebrities en León. La Casa de las Carnicerías será este lunes el escenario de la entrega de los premios Capital Española de la Gastronomía

En la tarde de este lunes, la Casa de las Carnicerías será el escenario de la entrega de los premios de la Capitalidad Gastronómica. De esta forma, el jurado ha optado por unanimidad en Madrid otorgar estos reconocimientos a diversas personas e instituciones que han destacado a lo largo de 2018, año en que León es Capital Española de la Gastronomía, agradeciendo el compromiso de los ciudadanos de León.

Los premiados son los siguientes.

PREMIO CEG A LA TRADICIÓN GASTRONÓMICA

Tres generaciones de fidelidad a los principios de la buena mesa: cocina honesta, respeto al producto y calidad en el servicio. Un emblema en la cocina tradicional de León, que aglutina a toda una familia respetada por todos.

Marcos Vidal, «Marquitos» de «Bodega Regia»

PREMIO CEG A LA VANGUARDIA GASTRONÓMICA

Reconocimiento al talento en la cocina que les ha hecho merecimiento de la renovación de la estrella Michelin. La apuesta por ser cada día mejores y más grandes en su nuevo local de la Casa del Peregrino es de elogiar.

Yolanda León y Juanjo Pérez, chefs del restaurante «Cocinandos»

PREMIO CEG A LA REVELACIÓN GASTRONÓMICA

Reconocimiento a la cocina innovadora, elaborada desde la pasión y el respeto a su identidad leonesa y a su trayectoria familiar. La estrella otorgada por la Guía Michelín es el mejor colofón de este año de la Capitalidad, y se interpreta como el reconocimiento del sector a la cocina leonesa.

Yolanda Rojo y Juanjo Losada, chefs del restaurante «Pablo».

PREMIO CEG A LA INICIATIVA MÁS PARTICIPATIVA

Por su generosa colaboración con la cesión del uso de este edificio, más de 42.000 ciudadanos han convertido la «Casa de las Carnicerías» en «La Casa de los Sabores». Apostó cuando León manjar de Reyes era tan solo un proyecto, apoyó durante estos 365 días, y deseamos que su aportación continúe muchos años más.

Unicaja Banco por la cesión del uso de Casa Carnicerías. Recoge el Premio la Responsable Territorial, Margarita Serna.

PREMIO CEG A SU LABOR SOLIDARIA Y DE INTEGRACIÓN

Por los esfuerzos desplegados en la inclusión social de todos los ciudadanos, su normalización, autonomía personal y accesibilidad universal. El cupón de la Once difundiendo que León era CEG es una referencia por todo el mundo.

Delegación de la ONCE por su programa de Cata a Ciegas y el Cupón de la ONCE, recogen el reconocimiento el Delegado Territorial de la Once en CyL, Ismael Pérez Blanco y el Delegado de la Once en León, Oscar Pérez López.

PREMIO CEG A SU LABOR EN LA FORMACIÓN

Por la implicación del claustro de profesores, AMPAS y alumnado en diferentes actividades a lo largo del curso escolar. Un Centro educativo de la capital hiperactivo que se vistió de las mejores galas este año.

CEIP Camino del Norte, recoge el premio la directora del Centro, Josefina Pacho.

PREMIO CEG A SU LABOR EN LA PROMOCIÓN

Por su implicación en el proyecto como patrocinador oficial del programa «Manjar de Reyes». Esta empresa leonesa vinculada directamente a la hostelería ha estado volcada desde el primer día, trabajando para que en León se desarrollaran eventos de nivel y apoyando profesionalmente a todo el sector.

Empresa distribuidora CERLESA, recoge la distinción Angel Álvarez.

PREMIO CEG A SU ESFUERZO POR LA DEFENSA DEL SABOR GENUINO

El cambio a la nominación DO León ha de significar la consolidación de estos vinos, una apuesta decidida por la calidad. Uno de los mejores meses fue el mes de Noviembre, el mes del vino de León, capitaneado por una D.O. con mucho futuro.

DO de León, recoge el galardón el Presidente D.O. Rafael Blanco.

PREMIO CEG A SU LABOR EN LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES ENO-GASTRONÓMICOS

La despensa de León es la joya de la corona culinaria leonesa que la Capitalidad ha contribuido a difundir. La marca Productos de León es aún más conocida y la presencia de más de 136.000 visitas en la última Feria de Productos desarrollada en el moderno Palacio de Exposiciones es el mejor ejemplo de ello.

«Productos de León», José Antonio Alvarez Canal.

PREMIO CEG A SU LABOR EN PRO DE LA TRADICION Y LA CALIDAD

Por conseguir el difícil binomio de tradición-calidad con el éxito comercial, sin perder su identidad tanto en la elaboración artesanal como en el servicio de restauración. Hablar de embutidos para nosotros es hablar de esta empresa leonesa que merece ser reconocida en este acto.

Embutidos Ezequiel, recoge Ana García de Paz.

PREMIO CEG POR EL EVENTO MÁS POPULAR

Gracias a la voluntad comprometida de productores y de cortadores, el 27 de mayo de 2018 se consiguió en la Plaza de la Catedral un hito en la historia de la cocina española. Este evento mundial tuvo un retorno publicitario para el producto y para León de más de 2 millones de euros.

Record Guinness y la IGP Cecina de León, en representación Jose Luis Nieto.

PREMIO CEG AL EVENTO DE MAYOR IMPACTO MEDIÁTICO

Casi 3 millones de espectadores de TVE siguieron el programa grabado ante la Catedral de León. Los famosos concursantes se quedaron prendados de la cocina leonesa y de la ciudad de León.

Masterchef Celebrities.

PREMIO CEG POR SU APORTACIÓN AL VALOR DE LA MARCA

Diseñó la mascota, el logotipo y el lema de «Manjar de Reyes» que ha dado la vuelta al mundo. Este trabajador del Ayuntamiento de León es un ejemplo de la implicación de la ciudadanía con este potente proyecto. De León manjar de Reyes se ha hablado mucho este 2018 pero sonará aún con más fuerza en los próximos años.

Julio del Barrio López.

PREMIO CEG PROMOCIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO

Incansable divulgador de las bellezas naturales y gastronómicas de la provincia de León. El mejor guía para todos los miembros de CEG. En todos los viajes que los cientos de periodistas de la FEPET hemos tenido este año, su figura ha sido crucial.

Genaro Martínez Ferrero, Diputado de Turismo, Diputación de León.

PREMIO CEG INICIATIVA TURÍSTICO-GASTRONÓMICA

La llegada del AVE, ha supuesto un antes y un después en la ciudad de León. El Ayuntamiento de León y Renfe firmaron un acuerdo para desarrollar el denominado Menú Renfe Capital y durante muchos días en los reposacabezas de los asientos León manjar de Reyes fue el gran protagonista en los viajes.

Renfe, recoge el premio Alfonso Rodríguez Gutiérrez. Gerente de Servicios Comerciales Norte.

PREMIO FORJADORES

Por su maestría en el arte de la pastelería, 35 años como Maestro Pastelero, primero en la Coyantina y posteriormente en el Centro Saper de Nuevas Técnicas en pastelería. Autor de numerosas publicaciones, menciones honoríficas, a este leonés se le considera el gurú de la pastelería en España.

Santiago Pérez García.

Por su empuje para todo El Bierzo, natural de Cacabelos, comenzó en la década de los 70, y fue uno de los primeros empresarios bercianos que decidió comercializar industrialmente, pero sin perder la elaboración artesanal los productos de su comarca. Es de justicia reconocer a este gran referente por parte del jurado de la CEG.

José Luis Prada, Prada a tope.

PREMIO CEG AL COMPROMISO

PREMIO ESPECIAL CEG AL LIDERAZGO

Por la unidad de acción durante el año CEG 2018.

Ayuntamiento de León, Diputación de León y Junta de Castilla y León.