La 'DO León' pierde la palabra 'Tierra' para proteger los vinos e impulsar León como origen «indiscutible» Presentación de la nueva imagen de la DO León. / Peio La nueva imagen y nomenclatura empezará a funcionar el próximo 1 de noviembre coincidiendo con el mes del vino en el Capitalidad Gastronómica, en el que la DO impulsará catas de vino y mosto, una fiesta del vino y una degustación de caldos y cecina de chivo A. CUBILLAS León Jueves, 25 octubre 2018, 13:36

El gusto por el vino desata pasiones. Y más, cuando se habla de vinos excepcionales, como los de León, referente dentro y fuera de España, un sabor que poco a poco ha conquistado paladares, consolidándose como un referente gastronómico de León.

Y precisamente, con el objetivo de potenciar León como referencia de origen indiscutible de estos caldos, la Denominación Tierra de León inició en el 2014 un proceso para el cambio de nomenclatura.

Cuatro años después, a partir del 1 de noviembre, sus vinos pasarán a denominarse DO León. Así lo ha señalado el presidente de la DO, Rafael Blanco, que ha recordado que el cambio tiene dos objetivos a futuro.

El primero de ellos, el de poner a León, expresado con una tipografía en la imagen, por delante de todo como referencia de origen indiscutible, a través de la tipografía y la simplificación en una sola palabra que permitirá encauzar hacia ellas las menciones habituales de Tierra de León -albarín, prieto picudo y clarete-. «Que sea un vino de León fácilmente identificable y reconocible, siempre por delante de nuestras dos grandes variedades vinícolas».

En segundo lugar, continuó, proteger los vinos en el mercado frente a los de otros años de rango inferior que han sido elaborados en el ámbito geográfico de la provincia o incluso fuera y que pueden hacer mención a las variedades de la DO por la «permisividad de la normativa de esas calificaciones para aprovechar la confusión del consumidor. El objetivo es evitarlo y por tanto trasmitir al consumidor la idea de que no es de León y no es de absoluta garantía si no es de la DO León y de los viticultores que representa el consejo regulador».

Un cambio que viene a afianzar el éxito de unos caldos que, casi en silencio, han ido creciéndose hasta consolidarse en el mercado nacional e internacional, sacando músculo en el puzle del sector agroalimentario leonés, convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico de la provincia.

Así lo puso de manifiesto Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación de León, que remarcó la posibilidad de futuro que representa las 40 bodegas que conforman la 'DO León'. «Significa riqueza, empleo y asentamiento en el medio rural».

En este sentido, Majo destacó la apuesta de estas 40 bodegas por la calidad a la par de la diversificación con nuevos proyectos y variedades a la par que remarcó el trabajo que seguirá impulsando la Diputación por ligar el turismo con la enología.

Mes del vino

Nuevo nombre y nueva imagen que este jueves se han dado a conocer coincidiendo con la presentación de las actividades que la DO ha impulsado a lo largo del año en el marco de la Capitalidad Gastronómica y que potenciará durante noviembre, el mes del vino y la cecina de chiva.

El alcalde de León fotografía el nuevo logo de la DO. / León Catas de vinos 13 bodegas de la Denominación de Origen realizará catas guiadas en la Casa de las Carnicerías a las 20:00 horas para 48 personas, cada bodega realiza la convocatoria decidiendo si es para el público en general o invitación 9 Nov. Señorío de los Arcos 12 Nov. Bodegas y viñedos Casis 13 Nov. Sata Pedro Marcos 14 Nov. Bodegas Margón 16 Nov. Gordonzello 19 Nov. Sdad Coop vinos de la Ribera del Cea 20 Nov. Bodega Coop Los Oteros 21 Nov. Cesar Cubillas Villa-Cien Cepas 23 Nov. Bodegas Vitalis 27 Nov. Pardevelles 28 Nov. Leyenda del Páramo 29 Nov. Bodegas Vinos de León 30 Nov. Andrés Marcos - Tampesta

Un mes en el que la Casa de las Carnicerías acogerá 13 catas de vino, que se harán extensibles a espacios escolares aunque con el mosto y el chocolate como protagonista. Las grandes citas, el 15 de noviembre, con la fiesta 'Wine Not?' en Espacio Vías y el 17 de noviembre, en la que se celebrará una degustación de vino y cecina de chivo.

En este sentido, Antonio Silván, alcalde de León, remarcó el compromiso de la DO con la Capitalidad Gastronómica, que encara sus últimos 67 días y que contará en ese periodo con más de 67 actividades.

Lo que no impedirá, continuó, que se siga trabajando por impulsar el sello de calidad 'Manjar de Reyes' para impulsar el turismo asociado con la gastronomía leonesa. Por último, recordó que la próxima semana saldrá al público la tercera edición de la revista León Capital Gastronómica, de la que se repartirán 40.000 ejemplares.