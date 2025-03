León brilla en la Guía Repsol: un nuevo fichaje y dos Soles para la gastronomía leonesa

Lucía Gutiérrez León Lunes, 17 de marzo 2025, 20:00 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

La gastronomía leonesa suma nuevos motivos para celebrar tras la Gala de Entrega de los Soles Guía Repsol, que este año ha tenido lugar en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración del Cabildo de Tenerife y la propia Guía Repsol. El evento ha reunido a autoridades como el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

León regresa de Tenerife con dos grandes noticias. Por un lado, el restaurante 'Cocina con Mimo' se estrena en la guía con su primer Sol, reconociendo su compromiso con la cocina de producto y el cuidado por cada detalle. Por otro, el restaurante 'Kamín' recibe su segundo Sol, afianzando su posición como uno de los referentes gastronómicos de la provincia.

La edición de este año refuerza la apuesta por la cocina de raíces, la sostenibilidad y el trabajo en equipo, valores que han sido subrayados por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, al destacar «la voluntad de los chefs por impulsar económicamente el entorno, colaborando con productores y artesanos locales». María Ritter, directora de Guía Repsol, también ha señalado que «el concepto 'casa de comidas' sigue siendo el alma de la gastronomía española».

Restaurante Kamín Mario Gómez Un camino que no deja de crecer

Mario Gómez, propietario de 'Kamín', ha vivido el reconocimiento en Tenerife con una mezcla de sorpresa y orgullo. «No me lo esperaba, pero estamos muy contentos y enfocados en el trabajo», asegura. Desde la isla, el chef leonés explica que su equipo sigue con la vista puesta en el día a día: «Esto implica mantener la misma exigencia y seguir dándole una vuelta al restaurante cada año, siempre buscando la excelencia».

'Kamín' nació en 2020 con una propuesta que mezcla creatividad e identidad local, trabajando con productos de León y reinventando clásicos con un toque personal. En febrero de 2023'Cocina con Mimo' se estrena en la prestigiosa guía y 'Kamín' consolida su éxito con su segundo Soly ahora dobla su presencia en el firmamento de Soles que Mario considera «más gratificante todavía» porque «es un reconocimiento a seguir haciendo las cosas bien».

«Llevamos cinco años luchando por ser un referente« Mario Gómez

Para Mario, este premio es fruto del esfuerzo conjunto: «Llevamos cinco años luchando por ser un referente de la gastronomía en León, es la punta del iceberg de mucho trabajo detrás. El equipo es indispensable y está muy motivado». Gómez destaca también el impulso que supone este tipo de premios para el negocio: «Desde el primer Sol notamos el empujón, sobre todo los primeros meses. Es una visibilidad a nivel nacional que hace que más gente se anime a venir por León y pase por nuestra casa».

El chef no esconde su emoción al compartir reconocimiento con grandes nombres de la gastronomía: «Estar al lado de alguien como Albert Adrià es como salir a jugar con tu ídolo, no me lo creo todavía».

Cocina con Mimo Javier y Ángela El debut de una cocina cuidada al detalle

Por su parte, Javier y Ángela, al frente de 'Cocina con Mimo', celebran la llegada de su primer Sol justo después de haber abierto su segundo local hace apenas tres meses. «Llevamos tres años de mucho esfuerzo y este reconocimiento es una gran ilusión», explican. El traslado a un espacio más enfocado en la gastronomía ha sido clave para consolidar su propuesta y sorprender al jurado.

«Desde el principio hemos tenido claro que queríamos que nuestro nombre, 'Mimo', fuera un reflejo de cómo tratamos al cliente: con cariño, cercanía y cuidando cada detalle», comentan. Su filosofía gira en torno a la cocina de producto, poniendo siempre en valor el sabor y la tradición leonesa: «Nuestras sopas de trucha tienen que saber a sopas de trucha de León, aunque le demos nuestra visión».

«Esto es fruto de la constancia y de un gran equipo» Javier del Blanco

La pareja asegura que, pese al premio, mantendrán su línea de trabajo. «No va a cambiar nada. Tenemos las ideas muy claras, esto es fruto de la constancia y de un gran equipo, sin ellos no podríamos haber llegado hasta aquí». El equipo, según confiesan, ha recibido la noticia con alegría y energía renovada: «El miércoles, después de saberlo, ya estaban pensando en cómo seguir mejorando».

Javier y Ángela agradecen a la Guía Repsol y a todos los que han apoyado su proyecto, destacando que «es muy difícil montar un negocio hoy en día y cuando la recompensa llega, se siente como un empujón enorme».

Listado completo

La capital no solo cuenta con estos establecimientos con Soles Repsol ya que la capital cuenta con cinco establecimientos más con 1 Sol Repsol: Becook Urbanfood, Casa Mando, Delirios y Tapas, Kamín y Marcela Brasa.

A ellos se suman La Tronera (Villadepalos), Muna (Ponferrada) y Serrano (Astorga) para completar la constelación completa de Soles Repsol de la provincia de León.