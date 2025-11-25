leonoticias - Noticias de León y provincia

Foto de familia de las nuevas 25 Estrellas Michelin de España para 2026 en la gala celebrada en Málaga. Guía Michelin

León mantiene estrellas Michelin en una gala con pocas novedades

No hay incorporaciones leonesas a la lista ni tampoco alguno que escale hasta obtener su segunda estrella

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:50

Muchas nuevas estrellas en el firmamento de la Guía Michelin pero ninguna para los fogones leoneses en la prestigiosa publicación gastronómica que en 2026 mantendrá a los tres restaurantes que llevan varios años en ella: Cocinandos, Restaurante Pablo y Muna.

La gala, celebrada en Málaga bajo la batuta de Jesús Vázquez y en territorio de Antonio Banderas, ha sido testigo de nuevos reconocimientos y pérdidas como las de Barcelona, que perderá tres estrellas debido al cierre y reubicación de Aürt, Teatro Kitchen y Oria.

Despedidas e incorporaciones como las dos 25 nuevos restaurantes con estrella Michelin: El taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife), Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife), Mare (Cádiz), Faralá (Granada), Ochando (Los Rosales, Sevilla), Palodú (Málaga), Recomiendo (Córdoba), Llavor (Oropesa del Mar, Castellón), Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón), Barahonda (Yecla, Murcia), Kamikaze y Scapar (Barcelona), Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia), Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid), EMi y Éter (Madrid), Casa Rubén (Tella, Huesca), Bakea (Mungia, Vizcaya), Islares (Bilbao), La Revelía (Amorebieta, Vizcaya), Itzuli (San Sebastián), y los más cercanos a León: Regueiro (Tox, Asturias), Miguel González (Ourense), Vértigo (Sober, Lugo) y Pico Velasco (Carasa, Cantabria).

Menos novedades en cuanto a los locales con dos estrellas con cuatro incorporaciones: Aleia, Enigma y Mont Bar (Barcelona), y La Boscana (Bellvis, Lleida); y un regreso: Ramón Freixa Atelier (Madrid). Y aún menos en los restaurantes con tres estrellas ya que aquí siguen los 17 que ya estaban en la guía en 2025 sin despedidas ni incorporaciones.

