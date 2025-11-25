leonoticias - Noticias de León y provincia

Fernando Méndez-Leite, Inés Enciso, Jazmín Beirak y Ernest Urtasun. Efe

La unidad contra la violencia machista en la cultura recibe 55 llamadas en un año

De ellas, el 49% proceden del sector del cine y en cuanto al tipo de abuso es la agresión sexual la que destaca con un 43% de los casos atendidos

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:35



La unidad de atención contra las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural ha recibido 55 llamadas y 4 consultas de asesoramiento colectivo por un mismo agresor en el año que lleva en funcionamiento. «Nos gustaría que fueran cero», apuntaba la directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, encargada de desgranar los datos, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según explicó Beirak, el 67% de las mujeres que han hecho las consultas son víctimas directas de violencia machista y el 32% forman parte de su entorno. En cuanto al sector, el 49% proceden del sector del cine, el 11% de las artes escénicas, un 5,45% del teatro, y un 3,64% de la danza y un 1,82% del circo. El estudio ha separado, con un 7,14%, la música «porque tiene una entidad relevante», 5,45% de la gestión cultural, 5,45% del arte sonoro, 3,65% de las artes plásticas y cifras más pequeñas para el sector editorial o el diseño. «Claramente, lo que nos dicen los datos es que en el sector audiovisual está mucho más extendido, pero lo que necesitamos es poder llegar a otros sectores», señala Beirak.

En cuanto al tipo de abuso por el que estas personas se han puesto en contacto con la unidad, la agresión sexual destaca con un 43% y acoso y abuso con un 33%. El balance también identifica el tipo de violencia que han sufrido las víctimas. La violencia psicológica es la mayoritaria, con un 52%. Le sigue el abuso de poder en el contexto laboral, con un 18%; el acoso sexual en el contexto laboral, con un 12%; violencia verbal, con un 9%; discriminación, con un 3%, y violencia de género en el ámbito de la pareja pero desarrollado en el ámbito profesional, con 1,82%.

Además, Beirak indica que un 60% de las mujeres que han llamado lo hacían para consultar qué servicios podría ofrecer la unidad, un 24% lo han hecho buscando asesoría jurídica y psicológica, otro 24% buscaba solo atención jurídica y un 5% solo atención psicológica; mientras que un 15% demanda saber si existía un protocolo de acoso.

