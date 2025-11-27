RTVE mantiene su postura sobre Eurovisión: no participará si está Israel Al presidente de la Corporación, José Pablo López, le parecen «insuficientes» las medidas adoptadas por la UER en esta cuestión

Iker Cortés Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:27 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

RTVE mantiene su postura sobre Eurovisión: si Israel participa en el concurso, España se retirará. Así lo ha confirmado el presidente de la Corporación, José Pablo López, en respuesta a una de las preguntas formuladas durante la comisión mixta de control parlamentario a la Corporación.

«La posición de RTVE no se ha visto alterada. Mantenemos la misma posición de hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival de Eurovisión era insostenible por dos grandes motivos: en primer lugar por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza; en segundo lugar, por el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso», ha afirmado López.

Será esta la posición que el presidente de RTVE lleve a la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que se celebrará el 4 y 5 de diciembre, en la que se discutirá la posibilidad de vetar la participación de Israel, algo que, además de España, piden países como Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia. «El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son», ha apostillado López, que en su intervención ha censurado que Israel haya utilizado «políticamente» el concurso y «tratado de influir en el resultado». El máximo responsable de la televisión pública ha hecho hincapié en que Israel «no ha sido sancionada por esta actuación» y ha ido más allá al afirmar que cualquier otro país «estaría sancionado y suspendido transitoriamente».

López ha agradecido la carta que le ha remitido el director general de la UER, Noel Curran. En ella, Curran le reconoce que gracias a la presión de RTVE se van a adoptar algunas medidas encaminadas a tratar de disuadir las injerencias gubernamentales y la utilización política del festival, además de los votos fraudulentos. Sin embargo, «desde aquí quiero manifestar que estas medidas no son suficientes, ni garantizan que la injerencia de un Gobierno como el de Israel o cualquier otro no se vuelvan a producir», ha añadido.

Ha hecho también referencia a la carta del director del certamen, Martin Green, en la que dejaba caer que las televisiones y los artistas no representan a los gobiernos y que Eurovisión es un concurso cultural. Ante esa tesitura, López se ha preguntado si se está proponiendo la vuelta de las televisiones rusa y bielorrusa al festival. «Confío en que nó -se ha respondido a sí mismo-, porque todos sabemos que si esas televisiones volvieran al festival harían una utilización similar a la de Israel porque para ellos el concurso es mucho más que un concurso y tiene una derivada política muy importante».

«Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima asamblea general. Lo que pedíamos hace cuatro o cinco meses es lo mismo que vamos a pedir en la actualidad», ha zanjado López.