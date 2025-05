J. Moreno Lunes, 26 de mayo 2025, 00:07 Comenta Compartir

Dice Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 64 años) que le gusta el conflicto en televisión aunque no tolera jamás una falta de respeto. El veterano presentador es la cara de los martes (22:00 horas) en 'Tierra de nadie', la gala del 'reality' de 'Supervivientes' que emite Telecinco, y que encara su recta final con el regreso de Terelu Campos a la isla.

–¿De verdad echa de menos a Ángel Cristo Jr.?

–Lo digo en serio. Cuando ves una película o una obra de teatro, lo que te engancha es el conflicto, y en un programa de tele con más razón. Si hay conflicto, como haya un personaje de esas características, es oro pulido.

–Pero en 'Supervivientes' siempre hay sorpresas. Los concursantes no saben a lo que van.

–Nadie sabe exactamente cómo van a reaccionar ante circunstancias adversas. Incluso la gente más moderada o equilibrada, en un concurso como 'Supervivientes' se altera y hace o dice cosas que no quiere y de las que luego se puede arrepentir.

–¿Pone límite al conflicto?

–El límite está en que nunca puedes faltar al respeto a los demás. Esa línea roja nunca dejamos que se pase.

–Con Ángel Cristo vivieron situaciones al límite.

–Me tocó torear varias veces con él. No solo el día en el que intervino la Armada hondureña, porque se saltó el perímetro de seguridad en la isla, sino porque decía cosas gruesas que faltaban el respeto a los compañeros. Eso ya no es conflicto o discusión; eso es que de vez en cuando a alguien se le va la pinza. Pero, por fortuna, no se mantiene ese comportamiento mucho tiempo. También se corrige. Si traspasa la línea del respeto, la falta de educación… eso ya no.

–¿Se ha visto sobrepasado por algún que otro concursante?

–Sí. Con Ángel Cristo Jr. Soy muy pausado y tranquilo en la tele, como John Wayne en 'Quién mató a Liberty Balance'. Pero hay límites.

–¿Alguna vez se ha visto tan sobrepasado hasta perder el control?

–Solamente hubo una vez en mi vida que me enfadé. Fue en otra cadena y en otro concurso, 'Atrapa un millón'. Hacíamos un especial en favor de asociaciones de mujeres, y en defensa de los derechos de las mujeres contra el machismo. Una concursante muy desconfiada no atendía nunca a mis recomendaciones. Los presentadores, evidentemente, jugamos; es un concurso. En un programa benéfico no vamos a hacer que ganes el máximo, –no podemos hacerlo–, pero sí intentamos conducirte para que resuelvas al menos un número mínimo de preguntas y se lleve algo la causa benéfica. Pero aquella concursante desconfiaba de mí y no hacía caso de mis indicaciones. Hice una pregunta y falló. Me enfadé mucho. Le dije que no era posible que fuera a un programa de televisión sabiendo que tiene a la cadena a su favor, el programa a su favor y al presentador a su favor, e hiciera lo que acababa de hacer.

–¿Cómo vive las acusaciones de tongo en los 'realities'?

–Lo entiendo y lo flipo. Este tipo de quejas suelen venir de personas que beben los vientos por un concursante y quieren que gane como sea. Pero lo flipo, porque el control que hay del sistema de votación es tan alucinante, que es que no hay forma.

–'First dates' resiste antes dos pesos pesados como David Broncano y Pablo Motos.

–Y también el fútbol, que es demoledor. Lo que más daño nos ha hecho es 'La isla de las tentaciones'. Cuando empezaron estábamos convencidos de que íbamos a resistir, pero Antena 3 cambió la pauta publicitaria y los dos programas se alargaron por detrás. De repente vimos que sí, que resistíamos. Hemos perdido un punto, y hay días que recuperamos el 8% de manera tranquila. Estamos sorprendidos porque tenemos un público muy fiel.

–Pronto conducirá 'Todos por ti', otro concurso en Telecinco. ¿Qué se sabe del estreno?

–No tengo ni idea. Soy el primero que quiere que salga ya porque lo grabamos en septiembre. Está muy bien el programa. Pero pienso que un concurso ya no tiene cabida en 'prime time'. No puede empezar a las 23:15 horas, durar dos horas y pedirle a la gente que haga el esfuerzo de ver si se lleva o no el dinero, esperando hasta la 1:15 de la noche.