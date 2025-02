J. Moreno Martes, 25 de febrero 2025, 00:22 Comenta Compartir

A eso de las 16:30 horas aproximadamente, el aventurero Jesús Calleja (Fresno de la Vega, León, 59 años) se convertirá en el tercer español que viaje al espacio. Lo hará en el New Shepard que despegará este martes desde las instalaciones de la empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, en la zona oeste de Texas. El viaje será retransmitido en directo en un programa en Telecinco (15:45 horas) conducido por Carlos Franganillo y María Casado.

–¿Cuándo durará su estancia en el espacio?

–El vuelo va a alcanzar los 106.000 metros de altura en algo menos de cinco minutos. Después estás en ingravidez otros minutos y luego el descenso. En total, unos veinte minutos. Tiene que ser breve porque la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora. Si me entretengo, me salgo y acabo aterrizando en el Pacífico.

–¿Se va a llevar al espacio cecina de su tierra, León?

–Está prohibido llevar comida. Hay unas regulaciones muy raras (risas). Yo voy a ser el tercer astronauta de la historia de España que va al espacio, pero resulta que los dos siguientes elegidos son de León. Somos de León los que volaremos, los tres, en un plazo de dos años. Yo quiero llevar mi bandera de España y mi bandera de León.

–¿Y qué se va a llevar en la capsula?

–Tengo una lista, pero me llevaré unos collares que me acompañan en mis expediciones. Me los dio un monje tibetano en el Himalaya. Siempre me ha dado la sensación de que me ha protegido y me ha hecho reflexionar y pensar.

–¿Cómo se le ocurrió la idea a Paolo Vasile, ex consejero delegado de Mediaset, de mandarle al espacio?

–Siempre he soñado con ir al espacio. Es mi sueño más recurrente, pero fue una idea de Vasile. Un día me llamó para comentarme que fuera al despacho, porque me tenía que decir una cosa. Yo ya me imaginaba algo del programa, o si me iban a echar. De repente, cuando te cuentan esto, yo pensé que era una broma. Me puse rojo, completamente rojo. Tuve que preguntarlo varias veces. Paolo siempre es una persona que impone y cuando hablas con él, pues hablas con cuidado. Me lo comunicó y le abracé, se convirtió como mi padre o mi abuelo. En su despedida también volvió a acordarse de este proyecto. Para mí ha sido una persona muy especial en mi vida, un hombre sabio que siempre me ha guiado. De hecho, él vio que me arriesgaba tanto haciendo 'Desafío Extremo' que se le ocurrió otro programa, 'Planeta Calleja', para que no me jugara tanto la vida. Él me protegió.

–La siguiente persona a la que se lo comunicó fue a su madre. ¿Se lo tomó bien?

–A mi madre se lo dije con mentirijillas. Le dije que era una cosa que había salido, que era todo muy seguro… pero mi madre no es tonta y lo analiza todo. No está contenta con esta aventura, cuando siempre ha estado contenta con todo lo que hago. Está sufriendo. Una vez me dijo que hubiera preferido tener un hijo torero (risas).

–Aunque es su sueño, ¿no siente algo de miedo?

–A un amigo le copié la expresión del 'sustigusti'. Tienes un poco de susto porque es la primera vez. Yo he volado en helicópteros y aviones, y otras máquinas infernales, pero ahora me meten en una nave, me cierran la escotilla y no me dan la palanca. Confío en la tecnología. Yo ya estoy muy entrenado para gestionar el miedo.

–Dice que este viaje va a democratizar los viajes al espacio. ¿Cree que en un tiempo no muy lejano veremos vida extraterrestre?

–Voy a hablar desde la ciencia, sin ser pedante. No conozco a ningún científico que diga que no es posible la vida extraterrestre. Todos lo admiten. ¿En qué forma? No lo sabemos, puede ser minúscula, microbiana, bacteriana, celular, también puede ser inteligente como nosotros, pero la realidad es que no tenemos ni un solo indicio de ello, pero por estadística, por bioquímica, desde el ángulo de los astrofísicos, por supuesto que se puede dar.

–Ahora hay una obsesión con ir a Marte, como demuestra Elon Musk. ¿Eso lo veremos?

–La experiencia es innata y nos gusta saber que hay ahí. ¿Por qué Marte? Porque posiblemente sea una salvación de futuro para traer minerales que no tenemos y que aquí se han formado por el impacto de los meteoritos. La exploración espacial es necesaria para la supervivencia de la humanidad.

–Con tanto personaje famoso que conoce. ¿Alguno le ha dicho que le lleve también al espacio?

–Omar Montes, aunque creo que me lo dijo con la boca pequeña. El 'youtuber' TheGrefg creo que iría y Santi Millán, que no tiene miedo a nada.