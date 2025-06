'El Grand Prix' prepara su regreso al verano de La 1 con el fichaje de Lalachus

J. Moreno Lunes, 30 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Las vacaciones empiezan oficialmente en la televisión cuando arranca 'El Grand Prix del verano'. El mítico formato conducido por Ramón García llega este año a La 1 coincidiendo con una fecha muy especial: los treinta años de su estreno en TVE. Este concurso, que enfrenta a diferentes pueblos de España, debutó por primera vez en la pantalla en 1995 con el nombre de 'Cuando calienta el sol'. «Lo íbamos a hacer en un sitio de playa pero no había presupuesto. Lo acabamos haciendo en el parking de Prado del Rey (los estudios de RTVE en Madrid) y cayó una tormenta que destrozó todo», rememora con nostalgia el presentador.

El formato del 'Grand Prix' tal y como lo conocemos surgió un año después, en 1996. Tres décadas del concurso más querido por los espectadores que desapareció de la parrilla en el 2009 pero regresó con fuerza catorce años después, gracias a la cabezonería del propio presentador y el productor Carlo Boserman del Grupo iZen, demostrando que sigue siendo el programa que reúne ante el televisor al abuelo y al niño. «Estoy muy contento por la evolución que ha tenido el 'Grand Prix' en este tiempo», valora el presentador, para quien en esta nueva edición se han elegido «los mejores juegos, los que pide el espectador». «La alegría con la que viene la gente es impresionante. Ves ilusión. El formato está vivo», destaca Ramontxu.

La gran novedad de la nueva temporada está en las presentadoras que acompañarán a Ramón García. Así, la cómica Lalachus, fan incondicional del programa, se incorpora a este espacio que se ofrecerá en La 1 durante los meses de julio y agosto en la franja de 'prime time'.

De hecho, el comunicador vasco defendió el fichaje de la colaboradora de David Broncano leyendo un texto que publicó en redes sociales donde expresaba el significado del 'Grand prix' para su vida. «Cuando lo leí dije que tenía que estar aquí. Es una decisión que tomé con Carlo Boserman, con el beneplácito de TVE. No está por política. Yo personalmente quería que Lalachus estuviera aquí, y está. Gracias Lala», asegura García, que también critica los «vomitivos comentarios» en redes sociales contra el físico de la nueva cara del formato. «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara», añade, citando la frase que usó Iñaki Williams para defender a su hermano Nico tras las palabras racistas que recibió.

Por su parte, Lalachus se emociona al escuchar las palabras de García. «No sé cómo agradecerte cuando me lo propusiste. No hay nada en el mundo que me pueda hacer tanta ilusión», confiesa la cómica. «Cuando estuve de madrina el año pasado y me vi, lloré muchísimo. Tuve una conexión fuerte con mi infancia. Hay una cosa del 'Grand Prix' que me toca muy fuerte», agrega. Sobre su papel en el 'Grand Prix', la de Fuenlabrada anticipa que será «los ojos del espectador». «Yo me rechicuelo en todos lados. Me cuelo en las partes que me quería haber metido cuando yo lo veía de pequeña».

Junto a Ramón García y Lalachus también se sumará una tercera presentadora, Ángela Fernández, de RNE, quien señaló que estaba «flipando» por haber participado en el programa. «Soy otra niña del 'Grand Prix'. Y me acuerdo mucho de mis abuelos», dice. Seguirá en el espacio el gimnasta y comediante Wilbur, que sorprenderá a Ramontxu cuando menos se lo espera. «Es un formato que cala a los niños desde pequeñitos», indica.

Los juegos de siempre

En esta edición se disfrutará de divertidos juegos que ya estuvieron en la anterior temporada: los tartazos, el futbolín humano de 'Champions Prix', los desafíos intergeneracionales, o las frenéticas yincanas Y, por supuesto, los grandes clásicos del programa, 'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'El diccionario', que han convertido a 'El Grand Prix' en un formato legendario para varias generaciones.

Disputarán por el trofeo en las ocho entregas de la temporada diez pueblos de toda España: Huelma (Jaén) – Celanova (Ourense); L'Olleria (Valencia) - Urduliz (Vizcaya); San Sebastián de La Gomera (Isla de La Gomera-Tenerife) - Alagón (Zaragoza); Herencia (Ciudad Real) - Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); y Cubas de La Sagra (Madrid) - L'Alborç (Tarragona). Por segundo año consecutivo, los padrinos y madrinas también jugarán con los participantes del pueblo al que representan. Entre ellos, los intérpretes Anabel Alonso y Fernando Gil; el diseñador de moda Alejandro Palomo; la cantautora Rozalén; la deportista Lydia Valentín o el cómico JJ Vaquero, que intentarán ayudarles a conseguir el ansiado trofeo.