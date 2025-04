«Hay gente que de entrada, sin oírte, ya dice que no le gustas»

J. Moreno Lunes, 14 de abril 2025, 00:04 Comenta Compartir

El periodista Jesús Cintora (Ágreda, Soria, 48 años) regresa a TVE. Se pone al frente de 'Malas lenguas' (de lunes a viernes a las 19:00 horas en La 2), un programa diario de actualidad en el que el análisis, el entretenimiento y el humor sirven de antídoto contra la desinformación. El presentador vuelve de esta manera a la cadena pública tras la polémica cancelación de 'Las cosas claras'.

-¿Ha sido víctima de algún bulo?

-Particularmente puedo contar que empecé a vivir la experiencia de que mintieran, y mucho, sobre mí cuando hicimos 'Las mañanas de Cuatro'. Iba teniendo más audiencia y, a la vez, se empezaban a publicar bulos en mi contra. No solo contra mí, sino en contra de mi familia. Hay bulos que se publican de forma intencionada e interesada, con un interés claro de hacer daño al rival. Se planteó una campaña de desgaste absoluto. Hay un montón de cosas publicadas sobre mí y mi familia que no son verdad, y que están ahí, ahora que se habla tanto de memoria digital. Puedo contar este caso en particular porque me lo preguntan, pero ocurre a nivel general. Pueden inventarte incluso una realidad paralela. Eso está pasando, y hay gente que peligrosamente se lo cree.

-Con 'Las cosas claras' salió de TVE con polémica. Se despidió con la frase: «Nos quitaron de un programa con un gobierno (en referencia a 'Las mañanas de Cuatro'), nos quitan también con otro gobierno».

-'Las cosas claras' fue un programa que se hizo con una enorme vocación de trabajo y con un equipo de mucho talento y en un tiempo difícil como fue la pandemia. Hicimos un servicio público que fue muy digno. El programa se canceló cuando su evolución era muy buena y se estaba consolidando, con esa «velocidad de crucero» que habíamos tomado. Fue una barbaridad, no voy a descubrir nada, pero la vida sigue y se van cubriendo etapas. Nunca he dejado de decir que aquello fue un atropello, no tengo por qué negarlo por mucho que vuelva aquí, a este canal público.

-¿Cómo vive el regreso a TVE?

-Es una nueva casa. Yo estaba en el barrio de la Elipa haciendo un podcast. Como periodista he hecho cosas muy variopintas, desde la radio local a programas de 'prime time', ser contertulio o ahora en La 2. La vida, a nivel profesional, es un aprendizaje continuo y siempre me han brindado formatos para seguir aprendiendo. En 'Malas lenguas' voy a tener que aprender también, porque hay humor, y ese no es mi terreno. Voy a intentar que estén representadas todas las sensibilidades posibles, que es lo que creo que hice cuando estuve aquí en la otra etapa.

-¿Cómo lleva que le pongan la etiqueta de «portavoz de la izquierda» y le reprochen que ahora vaya a decir lo que es verdad o mentira?

-Hay gente a la que le gusto más, gente a la que le gusto menos y a la que no le gusto. Es ley de vida. Lo único que prometo es trabajo, que es lo que me enseñaron a hacer desde muy pequeñito en casa, en el pueblo. He intentado 'renacer' después de algunos vaivenes profesionales que, vamos a decir, fueron serios. Pero más serios los han sufrido otros, como cuando mataron a mi amigo y compañero de facultad David Beriáin y lo tuve que contar en directo. Yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. Cuando salgo en directo no pienso en el que me critica, sino en que todo salga bien. Mis ideas no las voy a ocultar, son las que tengo, pero en el programa que hicimos en la televisión pública en la etapa anterior se podía ver que había gente de sensibilidades políticas muy diversas. Fue un programa que tenía ese punto crítico: si subía la luz se contaba, y si había que criticarlo, pues se criticaba. Hay gente que de entrada, sin oírte, ya dice que no le gustas.

Calma ante la crítica «Cuando salgo en directo no pienso en quien me critica, sino en que todo salga bien»

-Llega a La 2, un canal que siempre ha tenido un toque más cultural. ¿Le preocupa la audiencia?

-Tengo experiencia, y no una sino varias ocasiones, en las que el programa iba muy bien de audiencia y me quitaron. Con toda humildad, vamos a una cadena y a una franja en la que no hay costumbre de ofrecer el contenido que vamos a hacer. Con 'Las mañanas de Cuatro' empezamos con un 5% de audiencia, pero fuimos creciendo de forma rápida. En La 2 partimos con índices más bajos, pero no hago esto pensando en la audiencia, sino en hacerlo lo mejor posible para que lo vea la mayor cantidad de gente posible. La idea es crecer, y ojalá nos lo permitan.