«Ganar el bote de 'Cifras y letras' es una ayuda para comprar un piso, pero no te lo resuelve»

J. Moreno Sábado, 18 de octubre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Su fuerte es el cálculo mental, pero también domina las letras que le catapultaron a la victoria. Licenciado en matemáticas, el madrileño Diego Aguado, de 40 años, ganó los 70.000 euros del bote que puso en juego 'Cifras y letras', el concurso que se emite de lunes a viernes, a las 21.30 horas, en La 2. Trabaja como consultor para empresas de juegos de mesa y videojuegos, además de ser jugador federado de ajedrez, pero también confiesa que le gusta participar en otros concursos de la tele.

–¿Ha sido difícil guardar el secreto?

–No me ha costado tanto. Es verdad que ha sido mucho tiempo con el secreto, pero solo estaba compartiendo mi participación con gente muy cercana. Nadie más sabía ni siquiera que iba a concursar. Luego cuando ha empezado a emitirse, pues la gente me preguntaba y tal. Han sido 16 programas en 'Cifras y letras', es bastante duración con respecto a otros concursantes del programa.

–El día que se llevó el bote, ¿se levantó pensando que hoy sí lo podía ganar?

–Pues un poco sí (risas). Cuando empecé mi único objetivo era ganar un programa, con eso ya quedaba contento. A partir de ahí todo lo que viniera era regalado. El bote en sí siempre se ve difícil porque ponen una serie de palabras complicadas. Pero empecé a ver algunos días que parecían más asequibles. Si tuviera que apostar, no hubiera apostado a que me lo llevaba pero sí que por primera vez pensé que podía ser asequible. Y así fue.

–¿Se ha entrenado de alguna forma especial para 'Cifras y letras'?

–Me he podido preparar bastante, porque por suerte o por desgracia pasó mucho tiempo desde el casting hasta que fui a concursar. He tardado en aparecer casi dos años desde que empezara el programa y he podido seguirlo a diario y fijándome mucho, analizando mucho cada prueba, viendo pequeños detalles o truquitos que te pueden ayudar en las distintas pruebas. Haciendo la comparación con la Fórmula 1, es un concurso en el que cada centésima cuenta.

–¿En qué va a invertir el dinero ganado?

–Todavía no lo he cobrado (risas), pero tenía una idea inicial que era invertirlo en un proyecto propio en el mundo en el que me muevo, que son las editoriales de juegos de mesa. También voy a ver si me sirve en parte para la entrada de un piso, junto con otros ahorros. Hoy en día es complicado, hay que hacer cuentas, pero espero que también me pueda ayudar para eso. Es más como una ayuda extra para intentar entrar ahí, pero desde luego no te resuelve el tema del piso. Ni este bote ni el de 'Pasapalabra' casi.

Pagar a Hacienda «es normal»

–Es licenciado en matemáticas. ¿Le han resultado complicadas las pruebas de letras?

–Mi punto fuerte son las cifras, aún así lo he entrenado más, y las letras también me funcionaron, seguramente no al mismo nivel. Al final se ha unido todo. Los duelos también, que dependían más de la velocidad, los he podido resolver bastante bien.

–A los ganadores de concursos siempre les preguntamos por ese pellizco que se lleva Hacienda. ¿Cómo lo lleva?

–Es algo totalmente normal. Al final se te retiene tu tramo de IRPF como cualquier otra ganancia y, por lo tanto, es igual de justo que para tu renta, los rendimientos del trabajo o cualquier otra. Lo veo totalmente normal y perfecto.

–Este es su concurso favorito. ¿Ha cumplido con las expectativas?

–Es que era de los primeros concursos que recuerdo ver en televisión. Intenté presentarme en aquella etapa que se emitía en las teles autonómicas, pero no pasé el casting. Siempre tenía pendiente ir a 'Cifras y letras'. Es el que más me gusta para jugar.

–También ha participado en otros concursos. ¿De dónde nace esa afición? ¿Cuál va a ser el siguiente?

–Siempre se agradece volver a esos concursos o sitios en los que has podido estar muchos días, como 'Saber y ganar'. Si se diera la ocasión de volver sería fantástico. Ahora no tengo otro objetivo porque he estado bastante centrado en 'Cifras y letras', pero me gustaría cambiar un poco de tercio. Me ha llamado la atención 'Traitors', que es un concurso mezclado con 'reality', pero basado en un juego de mesa.

–Cambiando de tercio, yéndonos a la educación. ¿No le preocupa el bajo nivel de matemáticas entre el alumnado español? ¿Cómo se puede cambiar esa tendencia?

–Es la pregunta del millón. No estoy en el mundo de la enseñanza, pero tengo muchísimos conocidos que están y la verdad es que es difícil. Por decir una vía que me toca un poco más de cerca, pues el aprendizaje basado en juegos es una cosa que está cada vez más en tendencia. Es simplemente un ladrillo más que se puede utilizar para esto. No es ni la solución ni la panacea, pero es algo que el profesorado que no lo conozca puede meterse ahí. Creo que es una forma siempre muy atractiva de aprender.