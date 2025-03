David Cantero dice que la salida de Mediaset es «amistosa y acordada» El periodista de 64 años comparte un vídeo en el que asegura que no se ha jubilado

Iker Cortés Madrid Viernes, 7 de marzo 2025, 17:27

«Digamos que esta ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, durilla, porque ha sido dura, pero amable». Son las primeras palabras de David Cantero (Madrid, 64 años) tras el anuncio este jueves de que el periodista cerraba su etapa profesional en Mediaset, después de casi quince años en Informativos Telecinco. Un anuncio del todo sorprendente por la celeridad de los acontecimientos, dado que el profesional, que hace tan solo unos meses comenzó a presentar la edición del fin de semana junto a María Casado, no volverá a ponerse hoy frente a las cámaras.

Cantero, que se despidió del boletín el pasado domingo 2 de marzo con un escueto «gracias por todo» que nadie supo interpretar correctamente –«sabéis que soy discreto y me he ido sin hacer ruido», comenta al respecto–, compartía ayer un vídeo en sus redes sociales para arrojar algo de luz a su salida de la cadena. «La vida es una sucesión de cambios, mas o menos inesperados y trascendentales, y este lo es», explica el periodista, que agradece todas las muestras de cariño recibidas tanto de sus seguidores como de compañeros de la cadena: «Algo he debido de hacer bien».

Deja claro también que no se ha jubilado y que eso no está en sus planes inmediatos. «Sencillamente, he entrado en una nueva fase de mi vida. Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales y también las personales. A veces hay que tomar este tipo de decisiones, que son difíciles, pero que se han hecho de forma sensata y meditada por ambas partes», sostiene.

«Me voy de Mediaset tranquilo y agradecido. Han sido quince años extraordinarios», señala, consciente de que deja «un poquito viuda» a María Casado. «La voy a echar muchísimo de menos», apunta quien se va «convencido» de haberlo hecho lo mejor posible. «Y a mí seguro que me queda mecha. Nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto de vida o profesional. Me toca vivir nuevos retos», dice al tiempo que desea lo mejor a la cadena y a sus compañeros.

Lo cierto es que el anuncio de que David Cantero abandonaba Informativos Telecinco causó este jueves sorpresa. La información la dio Mediaset a última hora de la tarde donde indicaba que tras casi quince años al frente de los boletines de las 15:00 horas y, más recientemente, de los del fin de semana, donde compartía desde otoño plató con María Casado, el periodista y Mediaset habían cerrado las condiciones para dar por finalizada su etapa profesional en la compañía después de casi tres lustros «de fructífera y brillante trayectoria». La nota destaca la «contribución esencial» de esta «figura clave» a la evolución de los servicios informativos y agradece la «dedicación y compromiso» de quien aportó «rigor, cercanía y un estilo inconfundible». Presentó su último informativo el pasado domingo 2 de marzo. En su despedida, tras dirigir una mirada cómplice hacia su compañera, dijo: «Buenas noches, adiós, gracias por todo».

