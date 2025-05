Cancelan el segundo tramo de 'La familia de la tele'

Iker Cortés Madrid Viernes, 30 de mayo 2025, 17:51 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

A RTVE se le ha acabado la paciencia. Los malos resultados que, día a día, ha ido cosechando 'La familia de la tele', especialmente en su segundo tramo, han hecho finalmente mella y la corporación ha decidido eliminar este segundo acto que, desde hace unos días, conducían Inés Hernand y Aitor Albizua, y reducir el primero a una hora.

La decisión se hará firme el próximo lunes, 2 de junio. Desde ese día 'La familia de la tele' se emitirá de 15.50 a 17.00 horas. De esta forma, las telenovelas que formaban parte del contenedor vespertino verán adelantado nuevamente su horario, pues el retraso paulatino en sus emisiones había hecho daño a sus estupendas audiencias. A las 17.00 horas comenzará 'Valle salvaje' y 'La promesa' le seguirá cincuenta minutos más tarde.

Al término de las series, a las 19.00 horas, se emitirá el espacio 'El club de La promesa', en el que seguidores de la emblemática ficción diaria analizarán lo más destacado del capítulo. Se trata de un bloque de quince minutos, sin plató y sin presentadores, que contará con reportajes elaborados por reporteros de 'La familia de la tele', donde se abordarán las tramas de la ficción, sus curiosidades y las teorías de los fans. Este broche a la emisión de las telenovelas bien podría ser una estrategia para mantener el espíritu de contenedor de 'La familia de la tele' y maquillar los malos resultados del primer acto en caso de que fuera necesario.

Después de este bloque de ficción, a las 19.15 horas, la cadena pública emitirá nuevas entregas de 'El Cazador stars', la versión con famosos del concurso presentado por Gorka Rodríguez en el que cuatro personajes conocidos compiten en equipo para conseguir premios que donan a una causa solidaria. Y a partir de las 20:20 horas, el magacín divulgativo 'Aquí la tierra', presentado por Jacob Petrus y que acaba de celebrar esta semana 11 años ininterrumpidos en antena, cerrará las tardes de La 1.

La medida llega un día después de que el presidente de RTVE, José Pablo López, compareciera en la comisión mixta de RTVE en el Congreso y pidiera «tiempo» para el polémico formato producido por los creadores de 'Sálvame'. Durante su intervención el máximo responsable de la televisión pública insistió en su apuesta para las tardes de La 1 y denunció que el programa vive «el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública».

En este sentido, aseguró que tiene paciencia con los estrenos de los formatos y se mostró confiado en que la apuesta de La Osa Producciones, que ha vivido numerosos replanteamientos desde su estreno, remonte el vuelo. «Cuando yo tenga un convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré de la parrilla», avisó. No obstante, recalcó que en esa franja La 1 es «segunda opción» por detrás de Antena 3, gracias al impulso de las ficciones diarias.

Lo cierto es que de todos los programas que se ha estrenado en esta nueva etapa de la corporación, el de 'La familia de la tele' ha sido el más decepcionante. Sin ir más lejos, este pasado jueves, el conjunto del espacio como contenedor marcó su mínimo histórico, con un 7,7% de cuota de pantalla y solo 579.000 espectadores. Así, en el primer tramo firmó un 5,5%, con 461.000 televidentes, y en el segundo, un 5,7%, con 395.000 espectadores. Además, las series cayeron a sus peores datos desde que se emiten dentro del contenedor, con un 9,1% para 'Valle salvaje' y un 12,6% para 'La promesa'.

Por la mañana, López defendió que está construyendo en RTVE un canal «para la mayoría social» y puso en valor las audiencias de La 1 en mayo, que cierra el mes con un 10,5% de cuota, lo que supone una subida de un punto y medio respecto al mismo periodo del año pasado. Explicó, además, que la televisión pública no puede actuar con la premisa «que le interesa a la televisión privada y a ciertos grupos mediáticos», porque «hay mucha gente interesada en que a TVE le vaya mal». Asimismo, sacó a relucir la trayectoria de 'Mañaneros', que empezó hace dos años con malas audiencias hasta alcanzar este mes sus mejores registros históricos, con Adela González y Javier Ruiz, rozando el liderazgo de la mañana, para justificar el mantenimiento de 'La familia de la tele' en la parrilla de La 1. Una presencia que con este gran recorte parece quedar herida de muerte.