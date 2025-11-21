leonoticias - Noticias de León y provincia

Buenafuente hace un parón «temporal» por «exceso» de trabajo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:04

Andreu Buenfuente se tomará un «parón temporal» por «exceso de carga de trabajo» y por «prescripción médica». Así lo ha comunicado RTVE a través de un comunicado en X firmado por el propio presentador, que no obstante seguirá siendo el presentador, junto a Silvia Abril, del programa de las Campanadas de RTVE.

De esta forma, el presentador y humorista dejará de presentar temporalmente 'Futuros imperfectos', un espacio de humor que TVE emitía cada jueves por la noche en el que Buenafuente protagonizaba un monólogo sobre los últimos temas de actualidad. «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño». recoge el comunicado.

Con seis premios ondas, además del Premio Nacional de Televisión 2020, el presentador, locutor y productor suma más de tres décadas de trayectoria marcada por la innovación en los formatos de entretenimiento. Además de conducir 'Futuro imperfecto', en la actualidad, también codirige y copresenta 'Nadie sabe nada' junto a Berto Romero y protagoniza 'El tenoriu' en el Teatre Coliseum de Barcelona.

