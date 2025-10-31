leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de una de las propuestas de la compañía leonesa 'Esa gente'. Esa gente

Un referente de las artes escénicas de León se muestra en Chile

El colectivo leonés formado por la bailarina y coreógrafa María Casares y el artista de circo David Tornadijo lleva dos de sus obras al festival Escena Movida en Arica

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:58

Comenta

Después de su paso por el Festival JEN en Zamora, referente en las artes escénicas para la primera infancia en Castilla y León, 'Esa gente' viaja hasta las costas del pacífico con dos propuestas muy diferentes. 'Per se', la pieza de calle en la que colaboran con el músico leonés Ignacio Martínez; y 'Blop', su propuesta para primera infancia que ha visitado lugares como el Teatro Dschungel de Viena, el festival Danza Xixón o la Feria de Artes escénicas de Castilla y León.

La compañía está además en pleno proceso creativo de su próximo espectáculo: Miel. Un solo de danza contemporánea que reclama un retorno al cuerpo y propone la danza como ritual de encuentro con uno mismo, a través de todo el humo. La creación de la obra involucra, además de a María Casares y David Tornadijo, a muchos otros artistas de la escena leonesa: Alba Garast en la asesoría de vestuario, Lidia Riego en comunicación y redes, Miguel Ángel Fuertes a la composición musical, Andrea Martínez como colaboradora audiovisual y Ánxela Blanco como mediadora. Aunque ya pudimos ver un fragmento dentro de la convocatoria CUL 25 en Espacio Vías, el estreno de 'Miel' será en el teatro Albéitar el domingo 30 de Noviembre a las siete de la tarde

«El camino de esta compañía continúa tejiendo nuevos lazos, conectando con otros artistas, visibilizando la creatividad local y llevando las artes escénicas leonesas por el mundo», afirman desde la misma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  4. 4 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  5. 5 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  6. 6 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  7. 7 Carlos Martínez afirma que no quiso «burlarse» de la identidad leonesa: «Se sacó de contexto»
  8. 8 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Villablino
  9. 9 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  10. 10 La Policía desmantela una instalación con 720 plantas de marihuana en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un referente de las artes escénicas de León se muestra en Chile

Un referente de las artes escénicas de León se muestra en Chile