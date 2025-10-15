El famoso personaje del Grand Prix que llegará a León Su espectáculo presentará una mezcla de acrobacia y humor apto para todos los públicos

El próximo 8 de noviembre, el carismático Wilbur, conocido por sus vídeos virales en redes sociales y su participación en el Grand Prix del Verano, aterriza en Auditorio de León con su icónio espectáculo 'Piensa en Wilbur', un espectáculo plagado de acrobacias, humor, y riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir. Con una técnica y un físico fuera de lo común, creará situaciones imposibles que dejarán al público anonadado.

En escena, Wilbur estará acompañado por sus inseparables amigos: Contractura, Tirón y Desgarro. Juntos demostrarán que la acrobacia no es solo un deporte, sino también una forma de arte que conecta con el público de una manera directa y visceral.

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Wilbur ha conseguido enamorar a miles de personas con su humor fresco, su talento y su cercanía. Desde su participación en programas como el Grand Prix hasta sus intervenciones en festivales y galas, Wilbur ha demostrado que no tiene límites. Piensa en Wilbur es la culminación de años de experiencia y una invitación a disfrutar de su creatividad en estado puro.

¿Quién es Wilbur?

Víctor Ortiz, conocido como Wilbur (1981, Alicante), es gimnasta, actor y artista de circo. Comenzó en la gimnasia a los 5 años y destacó en disciplinas como el suelo, salto y barra, llegando a competir junto a figuras como Gervasio Deferr y Oriol Combarros. A los 16 años, no ingresó al CAR de Madrid, pero siguió entrenando y se coronó campeón de España de acrosport. En su ciudad natal, conoció al malabarista 'Piti' y, junto a él, empezó a actuar. Su nombre artístico, Wilbur, surgió antes de una actuación en Elche. Posteriormente, se unió al Cirque du Soleil como acróbata.