Imagen del Mule, en la escuela de Minas.

Promonumenta pide incorporar las escuelas rurales y su memoria al patrimonio cultural leonés

La entidad aborda mañana el tema en una conferencia de Isabel Cantón Mayo

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:43

La entidad Promonumenta reivindica la necesidad de incorporar plenamente las escuelas rurales y su memoria al catálogo del patrimonio cultural leonés. Bajo esa premisa, con motivo de la celebración del Día Internacional del Patrimonio, organiza una conferencia que impartirá la catedrática emérita de la Universidad de León, Isabel Cantón Mayo, este martes 18, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento, en la calle Alfonso V de la capital.

Con el título 'El patrimonio escolar en León: conservación, memoria y puesta en valor' la ponente presentará múltiples casos y ejemplos, muchos de ellos inéditos, que abarcan tipologías escolares poco conocidas como las escuelas de indianos, las escuelas de torre y peineta o palaciegas, las escuelas fortaleza, las arcas de las tres llaves, así como los arquitectos y maestros que las proyectaron y dieron vida.

La conferencia, señalan desde Promonumenta, tiene como objetivo dar visibilidad a un patrimonio escolar leonés tan amplio como desconocido, formado tanto por elementos tangibles -edificios, mobiliario, recursos pedagógicos o materiales históricos- como por un vasto universo intangible, compuesto por prácticas educativas, valores comunitarios, memorias, arraigos y narrativas intergeneracionales.

Este legado, recalcan, recuperado a partir de archivos, documentos, testimonios orales y trabajo de campo, constituye una parte esencial de la historia social y cultural de la provincia, y reclama hoy una atención seria para su conservación, protección y dignificación. Este rico y variado patrimonio escolar, a pesar de su relevancia histórica, concluyen, ha sido con frecuencia relegado o infravalorado, especialmente frente al análisis de otros elementos muy estudiados de la cultura material leonesa como molinos, palomares o canales tradicionales.

