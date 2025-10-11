leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Nieves Gómez, presidenta del Centro Gaudí Madrid, entrega el premio a Raúl Fernández Sobrino en representación de Fundos.

Premian a Fundos por la investigación y difusión de la obra de Gaudí

La organización cultural leonesa ha recibido el II Premio a la Investigación y Difusión del Centro Gaudí Madrid

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El Centro Gaudí Madrid, asociación dedicada a la promoción y divulgación de la obra y valores humanos de Antoni Gaudí, ha entregado su II Premio a la Investigación y Difusión a Fundos. Este reconocimiento destaca el trabajo que la fundación desarrolla desde 2017 para poner en valor el patrimonio gaudiniano en León y en el norte de España.

La entrega del galardón se ha celebrado en la madrileña Real Iglesia Parroquial de San Ginés, en el marco de las IV Jornadas Nacionales Gaudí Madrid, que forman parte de la XXII Semana de la Arquitectura. El premio fue recogido por Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí y del Departamento de Cultura y Patrimonio de Fundos

En la misma jornada, Carlos Varela, jefe de Exposiciones y Colecciones de Fundos y conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí, ha impartido la conferencia 'Restaurar y musealizar un edificio de Gaudí en el siglo XXI: La Casa Botines'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León
  2. 2 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos
  3. 3 Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre
  4. 4 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  5. 5 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre
  6. 6 Rodrigo lidera un genial triunfo del Abanca Ademar
  7. 7 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  8. 8 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  9. 9 40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas
  10. 10 La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Premian a Fundos por la investigación y difusión de la obra de Gaudí

Premian a Fundos por la investigación y difusión de la obra de Gaudí