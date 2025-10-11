Premian a Fundos por la investigación y difusión de la obra de Gaudí La organización cultural leonesa ha recibido el II Premio a la Investigación y Difusión del Centro Gaudí Madrid

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El Centro Gaudí Madrid, asociación dedicada a la promoción y divulgación de la obra y valores humanos de Antoni Gaudí, ha entregado su II Premio a la Investigación y Difusión a Fundos. Este reconocimiento destaca el trabajo que la fundación desarrolla desde 2017 para poner en valor el patrimonio gaudiniano en León y en el norte de España.

La entrega del galardón se ha celebrado en la madrileña Real Iglesia Parroquial de San Ginés, en el marco de las IV Jornadas Nacionales Gaudí Madrid, que forman parte de la XXII Semana de la Arquitectura. El premio fue recogido por Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí y del Departamento de Cultura y Patrimonio de Fundos

En la misma jornada, Carlos Varela, jefe de Exposiciones y Colecciones de Fundos y conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí, ha impartido la conferencia 'Restaurar y musealizar un edificio de Gaudí en el siglo XXI: La Casa Botines'.

