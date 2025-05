Pollán quiere sumar «cuantos más colaboradores mejor» a la Fundación Castilla y León

Leonoticias León Viernes, 16 de mayo 2025, 20:19 Comenta Compartir

La Real Colegiata de San Isidoro acogió este viernes la segunda jornada del proyecto Nostra et Mundi, impulsado por la Fundación de Castilla y León, con una conferencia enmarcada dentro del ciclo 'Memoria del patrimonio ausente', que tiene como objetivo rescatar, documentar y difundir el patrimonio cultural de Castilla y León disperso fuera de sus fronteras.

El acto contó con la participación del presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, quien destacó que «semejante labor de contexto no podría haberla hecho por sí sola la Fundación de Castilla y León. Y, aunque pudiéramos, tampoco querríamos. Es nuestra voluntad sumar al empeño a cuantos más colaboradores, mejor. De Castilla y León y del resto de España también. Y, si me apuran, del mundo entero. No en vano el proyecto se llama Nostra et Mundi».

Precisamente aprovechó su intervención para anunciar la reciente firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación Santa María la Real, una de las entidades más comprometidas con la conservación del patrimonio histórico en España.

La jornada sirvió para escuchar a la historiadora y conservadora Ángela FrancoMata, quien impartió la conferencia 'Patrimonio leonés fuera de España', centrada en los vínculos históricos, artísticos y simbólicos del patrimonio leonés conservado en colecciones internacionales. Mata, experta en escultura gótica y exjefa del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, es autora de más de 300 publicaciones y ha desarrollado una intensa labor investigadora sobre el Tesoro de San Isidoro, la eboraria medieval y la iconografía litúrgica. Entre sus obras más destacadas figura la monografía 'Arte leonés fuera de León'.

La dispersión del patrimonio

Nostra et Mundi busca profundizar en las circunstancias que han provocado la dispersión del patrimonio, superando el concepto habitual de 'expolio' y destacando que muchos de los bienes fueron enajenados en contextos muy diversos, informa Ical.

Asimismo, a través de este proyecto, se pretende hacer énfasis en la conservación de este capital cultural y en su utilización como 'embajadas' o 'escaparates' de Castilla y León en los lugares donde este se encuentra.

Con más de 250 obras ya catalogadas, el proyecto se presenta como un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria del patrimonio disperso, involucrando a universidades, instituciones culturales y a la ciudadanía a través de su plataforma digital, que permite la participación activa mediante testimonios, relatos, aportaciones e intercambio de conocimientos.

