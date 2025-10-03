leonoticias - Noticias de León y provincia

Kitai son Kenya Saiz (voz y guitarra), Deivhook (voz y batería), Edu Venturo (guitarra) y Fabio Yanes (bajo)

«Telaraña»: el rugido eléctrico de Kitai que sonará en León

La banda madrileña presentará el disco en directo en una gira que recorrerá las salas de toda España, además de participar en varios conciertos de la legendaria Molotov como banda invitada en México

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:14

Tras reinventarse con la incorporación de la vocalista Kenya Saiz, Kitai vuelve a dar un golpe sobre la mesa con «Telaraña», el tercer adelanto de su próximo disco que verá la luz este otoño. La banda madrileña, conocida por su energía desbordante y actitud irreverente, se abre ahora a un sonido más oscuro y electrónico sin perder su esencia rock más duro.

En «Telaraña», Kitai teje un universo sonoro que mira hacia referentes internacionales como Nothing But Thieves o Royal Blood, pero también sorprende con un groove dinámico que por momentos roza la sofisticación rítmica de Michael Jackson. Un tema que avanza como un pulso eléctrico, sostenido en riffs potentes de guitarra, bajo y batería, mientras la voz femenina de Kenya Saiz aporta un nuevo registro que revitaliza la identidad de la banda defendiendo la presencia de voces femeninas en la escena.

El renacer de la banda

Este single simboliza el renacer de la banda y los nuevos sonidos hacia su inminente álbum de estudio, un trabajo que nace de la rabia, la superación y la liberación tras la marcha de su cantante original. Lejos de venirse abajo, Kitai ha convertido esa ruptura en combustible creativo para un renacimiento que promete sacudir la escena del rock español.

Con «Telaraña», nuestros obreros del rock confirman que su historia no se detiene: se transforma, crece y se reinventa. Una canción que no solo abre una nueva etapa en su carrera, sino que también plantea un futuro en el que el rock en español más profundo sigue encontrando nuevas voces, nuevos caminos y nuevas telarañas que atrapan.

«Telaraña» se suma a «Ya Está» y «Hasta Que Duela la Noche», los dos primeros adelantos de la banda y puede escucharse desde hoy en todas las plataformas digitales.

De gira por España

Ante una sala El Sol de Madrid llena, Kitai regresó el pasado mes de marzo presentando en directo su primer single con la nueva formación ante la atenta mirada de la industria musical, amigos y seguidores, quienes no daban crédito a que fuese el primer show de una banda «recién» formada.

Ahora, con una gira por España y tras descubrir tres adelantos más de lo que será su próximo LP, KITAI se prepara para prender con su rock cada una de las salas. Además, la legendaria banda mexicana Molotov, ha confiado en KITAI como banda invitada en sendos de sus conciertos 40º aniversario que dará en México, lo que obligará a la banda a cruzar el charco en mitad de su gira nacional para reventar las tablas mexicanas.

Las fechas de la gira

03/10 - Valladolid

10/10 - León

11/10 - A Coruña

25/10 - Guadalajara (México) *

30/10 - CDMX (México) *

TBC - Querétaro (México) *

TBC - CDMX (México) *

07/11 - Barcelona

14/11 - Madrid

15/11 - Burgos

22/11 - Murcia

05/12 - Zaragoza

06/12 - Valencia

