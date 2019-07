El Planeta Sound cierra su primera edición tras recibir a casi 13.000 asistentes y generar un impacto económico de 2,7 millones de euros

El festival Planeta Sound se despidió el pasado domingo 21 de julio de todos sus asistentes en la sesión vermouth de la Plaza del Ayuntamiento con los conciertos de Maryland y Los Vinagres.

Tras tres intensos días de música, diversión y diferentes actividades que han llenado la ciudad de Ponferrada de la mejor música independiente del país, el director del evento ha declarado que está «satisfecho de que el festival se desarrollara en un entorno social tranquilo y que no haya habido ningún incidente. Lo más importarte es que todo el público disfrutara de un fin de semana diferente». «Planeta Sound - subraya Ángel Luis Escuredo- ha dinamizado la actividad económica y comercial de la ciudad».

Alrededor de 12.900 personas vieron los conciertos durante el find de semana y se ha generado un impacto económico de 2,7 millones de euros en la ciudad de Ponferrada, es el balance que ha proporcionado la organización del festival Planeta Sound, que se celebró los días 19, 20 y 21 de julio en el Estadio Colomán Trabado, el Museo del Ferrocarril, la Plaza Fernando Miranda y la Plaza del Ayuntamiento. De esta cifra, cabe destacar que ha venido público de todas las provincias españolas e incluso de diferentes países como Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, EEUU, Emiratos Árabes, Israel y muchos más.

Por lo tanto, asistentes de todo el mundo se han dado cita durante estos días en Ponferrada para asistir a los conciertos de 17 bandas y artistas, entre los que destacan, Izal, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Viva Suecia, Zahara, etc...

La ocupación hotelera en la ciudad fue del 100%, habiendo también una alta ocupación en los municipios limítrofes.

Asimismo, el festival ha generado 52 empleos directos y 259 indirectos. Lo que se traduce en un significativo impacto económico en la ciudad.

La organización también ha querido destacar la importante repercusión mediática del evento, indicando que hubo 37 periodistas acreditados, no solo de Ponferrada, si no también de medios nacionales como Time Just o Mondo Sonoro.

En cuanto a redes sociales, desde el momento de la apertura de puertas, viernes 19 de julio a las 18:00h, se han recibido un total de 43.890 visitas a los perfiles, 1.789 mensajes privados y alrededor de 800 comentarios públicos. Además, desde ese mismo día ha aumentado la comunidad un 35%. Por lo tanto, la repercusión online ha sido muy buena, siendo así un soporte para resolver las dudas de los asistentes y para promocionar y dar a conocer la ciudad en la red.

En definitiva, el balance del festival Planeta Sound es positivo más allá de los conciertos celebrados, ya que con beneficios como entrada gratuita a todos los museos de la ciudad se ha logrado un total de 1.116 visitantes durante este fin de semana. Además, la cata gratuita de vinos de El Bierzo ha hecho que 500 personas de diferentes ciudades probaran los vinos locales, dejando así un buen sabor de boca.

La organización agradece el trabajo que han prestado los servicios de limpieza, Protección Civil y Policía Local, así como el apoyo brindado por el Ayuntamiento de Ponferrada. También la colaboración de otras entidades como Come y Calle y Autóctona del Bierzo.