Miss Caffeina y Varry Brava conquistan el Planeta Sound el día de su despegue Un momento de la actuación de Varry Brava. Más de 5000 personas asisten al estreno de este festival, que se celebra en Ponferrada, con los bercianos The Morgans inaugurándolo, DePedro poniendo emoción y el leonés DriDri Dj cerraba la jornada dejando a los asistentes con ganas de más | Este sábado será el turno de Zahara, Izal y Carlos Sadness SANTIAGO FERNÁNDEZ Ponferrada Sábado, 20 julio 2019, 19:12

Miles de turistas interestelares no se quisieron perder, este viernes 19 de julio, el despegue de Planeta Sound. Con lo nervios propios de la primera este festival fue cogiendo altura hasta llegar a la actuación de Miss Caffeina y Varry Brava. Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro y Antonio Poza, componentes de Miss Caffeina, hicieron que todo el mundo vibrara, de igual manera temas como 'No Gires' o 'Playa' de la banda de indie alicantina hicieron que la fiesta no decayera.

El punto y final lo puso el dj leonés DriDri que con una sesión de electrónica e indie hice que todo el mundo se fuera con un buen sabor de boca y con la ganas de escuchar más música este sábado.

The Morgans levantó el telón

Los bercianos The Morgans fueron los encargados de dar los primeros acordes musicales de esta primera edición. Su último trabajo 'Like a Queen' recibió la aprobación del público, pero el momento más emotivo de su actuación llego al entonar la canción 'Hey Deportiva', donde los lugareños recordaron el ascenso de la Ponferradina, un espectáculo que puso divisar Jon Pérez Bolo, entrenador del equipo blanquiazul.

El calor apretaba pero las notas musicales servían para aliviar las altas temperaturas. A las 20.00 horas, llegó el turno del indie-pop de Eladio y Los Seres Queridos. Una hora y media después, DePedro despedía los rayos de sol con temas como 'Nubes de Papel', 'Vencedores Invisibles' o 'Llorona'.

Un festival completo, donde el amplio recinto que lo alberga da lugar para el disfrute de la música en directo, la gastronomía gracias a las 'food trucks' que cuentan con distintos tipos de comida, mercadillo organizado por Come y Calle y un lugar para los más peques bautizado como Planeta Kids.

Las puertas de este festival volverán abrir este sábado para dar cobijo a la berciana Cia Campillo y cuando el sol desaparezca Zahara, Izal y Carlos Sadness, serán los encargados de dar luz a este festival.