Sede oficial de la UER. Efe

España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel

España, por enden, no participará en el certamen

Fernando Morales

Fernando Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:38

Israel estará en Eurovisión 2026, mientras España, si cumple su palabra, no participará en la próxima edición. Así ha ocurrido después de que la UER haya aprobado por 738 votos los nuevos estatutos de Eurovisión y no someter a votación, tal y como pedían España y al menos otros cinco países, la participación del país hebreo en el certamen.

Será la primera vez que España se quede fuera del festival desde que debutó en 1961. E incluso, tal y como ya adelantó este miñercoles RTVE, tampoco se emitirá en España el festival.

España, como parte del grupo de los 'Big Five', no es el único país que ha supeditado su participación en Eurovisión del próximo año a la salida de Israel. También lo han hecho Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

Por el contrario, Alemania se ha mostrado favorable a que Israel continúe en Eurovisión 2026. El canciller alemán, Friedrich Merz, incluso afirmó que su país debería abandonar el certamen si Israel fuera excluido. A esta posición también se han sumado las televisiones de Suiza y Austria, que es la anfitriona de la próxima edición del festival. Otros países como Francia o Dinamarca ya confirmaron que continuarán en el concurso con o sin el país hebreo.

Antes del inicio de la reunión, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya criticó que la dirección de UER y Eurovisión sometiera a la organización «a la mayor tensión interna de su historia». «Nunca se debería haber llegado a este punto. Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea», expresó el máximo directivo de RTVE en un mensaje en 'X', donde lamentó que la UER «será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar».

