Los Grammy encumbran a Kendrick Lamar y Beyoncé mientras Taylor Swift se va de vacío

Esta madrugada se han celebrado los premios clave de la industria musical estadounidense, la fecha más importante para el sector, que ha repartido más de cincuenta «gramófonos» durante casi cuatro horas en Los Ángeles. Pese al interés que puedan tener las categorías más recónditas, los tres premios más deseados, el «podio», se lo han llevado Kendrick Lamar y Beyoncé, y las quinielas no lo anunciaban así. El rapero, californiano de Compton —cuna del 'gangsta rap'—, se ha llevado cinco estatuillas de siete nominaciones (mejor canción, mejor grabación, mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor videoclip), todas por su tema 'Not Like Us', que parte de su enfrentamiento con el rapero canadiense Drake (es lo que se conoce como una «diss track», directamente atacando al contrincante). Es el máximo de premios que se ha llevado una sola canción rap en la historia, y solo la segunda vez —tras 'This is America' de Childish Gambino— que consigue el galardón más importante.

La gala ha comenzado con un recuerdo a las víctimas y desplazados por los incendios de Los Ángeles, con una rendición del 'Bridge Over Troubled Water' de Simon y Garfunkel. Ha estado plagada de actuaciones musicales, como es ya tradición, por ejemplo la de Shakira, que se ha comido el escenario —y el patio de butacas— mezclando su canción 'Ojos Así' con la sesión que hizo con Bizarrap (y su inolvidable «las mujeres facturan» a la que ha añadido efectos de sonido de caja registradora). Shakira se ha llevado, además, el Grammy a mejor álbum de latin pop, que dedicó a «mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país, sois queridos, sois válidos, y siempre estaré luchando a vuestro lado».

La de Beyoncé ha sido una sorpresa mayúscula, pues las quinielas habían olvidado su 'Cowboy Carter', el disco en el que se puso a experimentar con el country con muy interesantes resultados, y en su discurso de aceptación, ha invitado a romper los corsés de los géneros musicales. No solo ha ganado mejor disco de country, ya de por sí inesperado, sino que ha ganado el disco del año (entregado por dos bomberos californianos) frente a rivales como Charli XCX, Billie Eilish, o Taylor Swift. Estas dos últimas llegaban con seis nominaciones cada una y se van sin Grammy a casa (Swift anunció su último disco, 'The Tortured Poets Society', mientras recogía un premio en la gala del año anterior, donde sí ganó importantes premios). Charli XCX, por su parte, ha vencido en las categorías de Dance y Electronic Music, pero no en las generales, pese a la omnipresencia mediática de su álbum 'brat' y su portada verde lima.

No obstante, el más nominado de la noche era el rapero Post Malone, optaba a ocho galardones —casi todos por colaboraciones con Swift y Beyoncé— y también se ha ido de la gala demasiado ligero: no ha ganado en ninguna categoría. Había mucha expectación con las artistas pop más jóvenes, pues por ejemplo Sabrina Carpenter o Chappell Roan han entrado como un elefante en una cacharrería, optando a todos los grandes premios. Finalmente Roan ha sido elegida mejor artista nueva (era muy buena candidata a mejor canción por la muy notable 'Good Luck Babe') y Carpenter ha ganado un Grammy al mejor disco pop vocal y otro a la mejor interpretación pop por el tema 'Espresso'. El discurso de Roan, siempre con su look versallesco, ha tirado de experiencia personal para reivindicar los derechos laborales de los músicos y pedir a las discográficas que se impliquen en un mínimo bienestar de sus trabajadores. Lady Gaga, al recoger junto a Bruno Mars el premio a mejor dúo pop (por 'Die With a Smile') ha querido recordar a las personas trans, que «no merecen ser invisibles, merecen amor».

Tanto los Beatles como los Rolling Stones se han llevado un Grammy (unos por 'Now and Then', la canción que les reunía artificialmente, otros por 'Hackney Diamonds', su disco número 24). Los artistas latinoamericanos premiados, además de Shakira, incluyen por ejemplo a Residente (mejor disco de música urbana), a Rawayana (mejor disco de Latin Rock) y a Carín León (mejor disco de música mexicana). El apartado de música alternativa, cajón de sastre donde suelen entrar propuestas muy interesantes, encumbra este año a St. Vincent, con tres galardones para su propuesta 'All Born Screaming' que, por cierto, tiene una versión completa en español. La recién llegada Doechii, cantante de Florida que no hay que perder de vista, ha conseguido vencer en el mejor disco rap del año por encima de viejas leyendas como Eminem, Common, o Future. Samara Joy y Sierra Ferrell han barrido en las categorías de jazz vocal y americana respectivamente.

