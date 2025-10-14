leonoticias - Noticias de León y provincia

El festival de rock autóctono que regresa a León

La plaza de Don Guiterre será el escenario elegido este año para escuchar a los conjuntos leoneses: Perro Futuro, Arrítmika y Gente Muerta.

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 14 de octubre 2025, 09:04

La octava edición del Festival Llión Rock, organizada por el Ayuntamiento de León, vuelve a apostar por el talento leonés, dando espacio a los grupos Perro Futuro, Arrítmika y Gente Muerta.

Como novedad en la programación, este año el acto se celebrará en la plaza Don Guiterre, ubicada en pleno Barrio Húmedo de la ciudad. La cita se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 20:00.

El conjunto Gente Muerta, compuesto por cuatro jóvenes de Santa María del Páramo, León, se caracteriza por su actitud punk. A pesar de que su nombre habla de la gente muerta, no habla sobre ellos, sino sobre «el amor y el odio hacia la gente».

Arrítmika es un trío musical leonés que mezcla rock, funk, pop, psicodelia e incluso alguna reminiscencia flamenca. El grupo se formó a finales de 2023 por Álvaro González – voz y guitarra –, Víctor Castro – bajo y coros –, y Kike Aztor – batería. Actualmente, la banda se encuentra grabando su primer álbum de estudio.

Perro Futuro es un conjunto berciano creado a principios de 2024 por Diego Amigo – bajo y voz –, Xoán Otero – guitarra y coros –, y Suso Barcárcel – batería. El grupo apuesta en sus creaciones por el rock de diversas influencias. A la hora de crear temas, dan vital importancia al hecho de sentirse cómodos con aquello que ellos mismos graban, editan y mezclan.

