Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana se subirán a las tablas del Auditorio de León Esta es la programación completa para el segundo semestre del año en la escena leonesa

Leonoticias León Martes, 9 de septiembre 2025, 13:57

El Auditorio Municipal Ciudad de León encara los últimos meses del año estrenando programación escénica. Teatro, danza y ópera tendrán cabida entre más de una veintena de actuaciones programadas para todos los públicos. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha presentado las nuevas actividades este martes en el Ayuntamiento de León y lo ha hecho destacando «la calidad» de la selección, así como «la gran variedad» de estas. «Queremos que sea una oferta atractiva para la ciudadanía, pero asegurando siempre los estándares de calidad y la solidez del conjunto. Por eso, introducimos siempre algún clásico de diferentes épocas», ha expresado

Aguado, quien ha hecho hincapié en la «calidad, que viene avalada por la crítica especializada, por el éxito obtenido en sus estrenos o por la acogida de determinadas obras en premios y festivales». Aguado ha destacado la próxima presencia en León de personalidades del teatro como Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana, entre otras.

Dos partes diferenciadas

La programación cuenta con dos partes diferenciadas, una enfocada a los adultos y otra a las familias. En el caso de los adultos, la programación comienza el 8 de octubre con la obra 'Música para Hitler', de la compañía Taycual y con los intérpretes Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. En este caso y en el de la obra 'Yo solo quiero irme a Francia', con María Galiana, Alicia Armenteros, María Sol Nieve de Medina y Leo Ledicia Sola, las obras tendrán dos pases en dos días diferentes para llegar a un mayor público. «La experiencia nos ha llevado a programar dos pases de determinadas obras para permitir que más público pueda disfrutar de estas funciones», ha explicado la concejala de Acción y Promoción Cultural.

Las Niñas de Cádiz, Focus, Butacazero, Ópera 2001, Ay Teatro, La Abadía, Otradanza, LaMov, Pentación, [In]Constantes Teatro, Morfeo Teatro y Contraproducciones son las compañías que completan la programación del Auditorio Ciudad de León para estos últimos meses del año. La historia ('Música para Hitler), el teatro documental ('Manuela, el vuelo infinito'), los clásicos ('Polvo serán, mas polvo enamorado'), el thriller ('La Reina Brava'), la sátira ('Gramática'), la danza contemporánea ('Sempere' o 'Don Juan'), la escena contemporánea ('Caperucita en Manhattan') o la ópera ('La Traviata') son algunas de las modalidades escénicas que acogerá el Auditorio en esta nueva temporada.

La concejala de Acción y Promoción Cultural ha expresado que «la oferta cultural de artes escénicas es muy amplia en la ciudad de León, desde lo público a lo privado. Y, además, de una calidad que busca la excelencia y que la encuentra, porque así lo reconoce el público con muy buena aceptación».

Aguado ha hecho referencia al incremento de asistentes a la programación escénica del Auditorio Ciudad de León de modo que en el segundo semestre de programación del año 2024 fueron 9.155 las personas que acudieron a disfrutar de las actividades, una cifra que llegó a ser de 15.710 en el primer semestre de este año.

Abonos y entradas

Elena Aguado ha estado acompañada en la rueda de prensa por Senador González, técnico del Servicio de Cultura, y por Ana Carbajo, gerente del Auditorio Municipal Ciudad de León. Ambos han desgajado los detalles técnicos de la programación y de la adquisición de entradas. A este respecto cabe destacar que se podrá asistir a los espectáculos programados a través de entradas individuales como con abonos tanto para la programación de adultos como para la familiar.

El abono de adultos incluye 12 funciones con un precio de 107,10 euros. En el caso del abono familiar el precio es de 21 euros e incluye cinco funciones. Se mantienen también los descuentos en las localidades a estudiantes (menores de 30 años), desempleados, familias monoparentales y víctimas de violencia de género que será de 30% en el caso de las obras de adultos y del 50% en las pertenecientes a la programación familiar.

En cuanto a las fechas, la renovación de abonos de adultos se realizará los días 15, 16 y 17 de septiembre a través del canal de venta online (https://auditorio.aytoleon.es). Los nuevos abonos de adultos se podrán adquirir a partir del 24 de septiembre también a través del canal de ventas online. El cambio de butaca se tendrá que gestionar de forma presencial el 16 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas. Además, las localidades individuales saldrán a la venta en la taquilla del Auditorio a partir del día 10 de septiembre para las funciones del día 9 de octubre, 'Música para Hitler', del 29 de octubre, Ópera 'La Traviata' y del 18 de diciembre 'Yo solo quiero irme a Francia' saldrán a la venta a partir del día 10 de septiembre. El resto de las localidades sueltas se podrán adquirir a partir del día 1 de octubre.

El abono familiar podrá renovarse del 1 al 7 de octubre a través del canal de venta online del Auditorio Municipal Ciudad de León, mientras que la venta de nuevos abonos será a partir del 8 de octubre por la misma vía.

En caso de necesidad, se prestará atención, soporte y ayuda a los usuarios que lo soliciten durante los días de renovación en el Auditorio de forma presencial.

Los beneficiarios del Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura pueden utilizarlo para adquirir tanto entradas como abonos para disfrutar de la programación del Auditorio Ciudad de León.