Carlos Sadness llega a León para convertir 'Diferentes tipos de luz' en música Carlos Sadness. El músico catalán llega este miércoles a El Gran Café, bajo una iniciativa de Mahou, para presentar su nuevo trabajo S.FERNÁNDEZ león Miércoles, 24 octubre 2018, 11:13

El músico catalán Carlos Sadness llega a León. El ritmo vertiginoso de este artista hace parada en El Gran Café, gracias a una iniciativa de Mauhou. El mundo digital ha sido el medio de comunicación que ha tenido Sadness para propagar su música. El éxito ha sido constante y en poco tiempo se ha convertido un fijo de los grandes festivales de España. Formar parte de la banda sonora de Fuga de Cerebros también le ha servido de ayuda.

Con la innovación por bandera, entre el indie y el folk, se cobijan sus canciones. Para su segundo trabajo ha contado con la colaboración de Zahara e Iván Ferreiro y más adelante compartiría dúo con Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian. Este miércoles llega a la capital leonesa, pero antes comparte unas palabras con leonoticias.

Llega a León para presentar «Diferentes Tipos de Luz», ¿Cómo definiría este nuevo disco?

Si nunca me has escuchado, tenemos trabajo para definir. Creo que es un disco muy luminoso, con momentos poéticos, irónicos y en general una rítmica bastante animada y exótica. Es un sonido bastante particular en España. Si ya me conoces, el disco es algo continuista respecto al anterior, pero profundiza en el universo que la idea salvaje creó.

Ha traspasado fronteras llegando a Latinoamérica, ¿hay diferencias entre un público u otro?

Alguna, en general son más apasionados por la música que aquí. Obviamente hay de todo en todas partes, pero en general parece que la música es como aquí el fútbol. Pero no me ando preocupando mucho de las diferencias entre el público, para mi es una suerte que exista aquí y allí.

En muy poco tiempo ha pegado un gran salto musicalmente hablando, echando la vista atrás ¿cómo ve esa evolución?

Creo que cada vez hago cosas más únicas o genuinas porque siento más seguridad, pero acumulo canciones y no quiero repetirme, así que debo reinventarme con frecuencia.

Empezaste en el rap, ¿en qué momento se da cuenta que su música tiene que dar un giro y por qué?

En el momento en el que topé con los límites del género del rap, para ser libre creativamente, debía romper sus fronteras y continuar. Aunque me hice popular con el rap, yo ya tenía grupos de rock previamente.

Ahora llega a León, para actuar en El Gran Café, una pequeña sala, ¿prefiere los grandes escenarios o las pequeñas salas?

Todo me gusta, porque ofrecen cosas distintas. Muchas veces me preocupa no poder tocar en sitios pequeños ahora que viene mucha gente a verme, por eso disfruto cuando sucede.

A pesar de que vivimos en una era digital donde spotify está por encima de los discos físicos, le gusta cuidar mucho la imagen en sus proyectos, ya sea en las fotos, portadas, carteles, ¿Por qué tiene tanta importancia este tipo de elementos para usted?

Yo quería ser pintor. Pienso con imágenes y forman parte de mi manera de ser creativo.

¿Para los artistas las redes sociales son las radiofórmulas del siglo XXI?

Las redes son más democráticas, y no tienen el poder de una radioformula, es diferente, pero sí son nuestro canal. Eso sí.