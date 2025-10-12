Morante de la Puebla se corta la coleta en Las ventas El maestro, ante la sorpresa del público, se despide de los ruedos tras cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande

J, Varela Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:28h.

19:37 de la tarde del 12 de octubre de 2025. Hora y día histórico en el mundo del toro. Morante de la Puebla se ha cortado la coleta en plaza de Las Ventas ante la sorpresa de todos. El diestro tras terminar la vuelta al ruedo, tras haber cortado las dos orejas y abrir la segunda Puerta Grande en su trayectoria, el maestro se fue al centro del ruedo y en plena soledad se cortó la coleta.

José Antonio Morante Camacho, que así se llama, ha dejado una imagen histórica que pilló por sorpresa a todos los aficionados que estaban en los tendidos en la Plaza de Las Ventas y a los que estaban al otro lado del televisor. Los gritos de ¡Torero, torero! afloraron ante un Morante emocionado tras una temporada grabada con letras de oro en la historia de la Tauromaquia.

Morante ha sido un torero enciclopédico, poderoso como el que más con todo tipo de toros y encastes y poseído por un duende que lo iguala con toreros de pellizco como Rafael de Paula. Heredero de Joselito 'el Gallo', ha rescatado suertes antiguas y se ha comprometido al máximo con la fiesta (fue uno de los que más empujó para levantarla tras el covid). No se va una leyenda, quizás quien se ha cortado la coleta hoy en Las Ventas haya sido el Dios del toreo.

Un trastorno disociativo

Morante confesó hacwe unos meses que sufre «un trastorno disociativo que, sinceramente, casi no tiene explicación. Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa». Un trastorno que le diagnosticaron cuando tenía veintidós años y al que hace un poco más de dos años se le sumó un cuadro depresivo mayor que fue lo que motivó su empeoramiento. Esto le obligó a someterse a una terapia de electroshocks que le provoca una amnesia transitoria que le ha borrado el recuerdo de algunos de los más célebres momentos de su vida.

De hecho, esta crisis depresiva le pasó factura y le obligó a parar en más de una ocasión al diestro sevillano. «Me fui viniendo abajo hasta el punto de que ya era imposible. Era un sufrimiento y un llanto diario. Perdía toda la ilusión que se debe de tener para ponerte delante de un toro y de un público. Fuimos de un médico a otro hasta que no me quedó más remedio que cortar la temporada», contó a Abc Sevilla.

Comenzó a torear a los 5 años

Morante comenzó a torear con tan solo cinco años. Entonces eran becerras, pero ya dejaba latente su pureza en el toreo y su estilo personal. Su primera tarde con público fue cuando todavía no había cumplido los 9 años y a escasos 30 kilómetros de su pueblo natal. Aquella tarde en Villamanrique de la Condesa, el 3 de septiembre de 1988, se vistió de corto para torear su primer añojo en público arropado por sus paisanos. El 3 de agosto de 1991, sin cumplir aún los 12 años, debuta como novillero sin picadores en la localidad de Montellano. Aquñe día vestía de un añejo celeste y oro.

Brindis a Ayuso y Abascal

En su última tarde de luces, el diestro sevillano brindó su primer toro, el segundo de la tarde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente», dijo. Su segundo, el cuarto de la tarde y el último de su carrera, se lo ha brindado al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Precisamente en este toro, el diestro de Puebla del Río fue cogido y tuvo que pasar por la enfermería. Poco después regresó al ruedo para firmar una faena antológica en la que ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande. Su última Puerta Grande.

