Luis García Montero: «No hemos roto ningún puente con la RAE» El español gana 30 millones de hablantes, revela el último anuario del Instituto Cervantes, en cuya presentación su director se reafirmó en sus polémicas palabras sobre Santiago Muñoz Machado

El imparable crecimiento demográfico de la India ha relegado al español como segunda lengua del mundo a favor del hindi, a pesara de que nuestra lengua ha ganado 30 millones de hablante en el último año, un 5% más, superando por primera vez los 500 millones de hablantes nativos. Lo constata el 'Anuario del Español en el Mundo', el informe que desde 1998 elabora el Instituto Cervantes y que diagnóstica el estado de salud de nuestra lengua.

Durante la presentación, el director de la institución, Luis García Montero, se pronunció sobre la reciente polémica que suscitaron sus palabras sobre la Real Academia de la Lengua y su director, Santiago Muñoz Machado. El reciente Congreso de la Lengua Arequipa acabó con un abismo abierto entre ambas instituciones y no parece haber contactos institucionales para limar asperezas y reparar unos puentes que, sin embargo, García Montero asegura no haber roto.

En su comparecencia pública, hoy volvió a elogiar a todos los directores filólogos de la RAE, pero no al actual, Santiago Muñoz Machado. «El Cervantes no ha roto ningún puente con la Academia, que por lo visto se sintió molesta, porque yo dijera que prefería un director que fuese filólogo y estudioso del lenguaje a un catedrático de Derecho Administrativo», reiteró García Montero.

«El respeto que tengo por la Academia es el mismo que tiene el Cervantes, y por eso con admiración, recordé el trabajo de Víctor García Concha, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Alvar o Darío Villanueva», reiteró. Seguimos admirando el trabajo de los filólogos en RAE y desde luego todo lo que sea colaborar para bien con la Academia, nos encantará», zanjó la cuestión.

Sobre el español, tema que centraba su comparecencia hoy, dijo ser un idioma que «ha ganado mucha fuerza horizonte internacional y es una de las grandes lenguas del mundo, después del chino mandarín y el hindi», presente en 100 ciudades de 52 países.

La comunidad hispanohablante pasa a ser la tercera mayor del mundo, por detrás del chino mandarín y de hindi. El español pierde el segundo lugar, dado que la India ha superado en habitantes a China, con 528 millones de hablantes nativos de hindi, frente a los 520 millones hablantes nativos español del mundo y los 635 millones potenciales, esto es contando los que tienen capacidades limitadas.

Estamos en situación «de crecimiento estable» destaca Francisco Moreno Director del Observatorio Global del Español, que constata que los casi 520 millones de nativos de habla hispana son un 5% más que el año anterior. Crece también el número de aprendices de nuestra lengua, algo más de 24 millones hoy, y que podrían ser más de cien millones a finales del siglo según la proyección del Cervantes.

El grupo de hablantes de español con competencias limitadas ha crecido un 79 % desde 2012. Impulsado por la enseñanza del español en los sistemas educativos de varios países de Europa, Estados Unidos y Brasil, la cifra podría alcanzar los 200 millones a finales del siglo XXI.

El porcentaje de los aprendices de lengua española ha crecido un 36 % desde 2012 , debido a la institucionalización del español como lengua extranjera y a su creciente presencia en espacios educativos y sociales.

El anuario incluye el estudio 'La orientación del voto hispano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024', del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, y que «desmonta la narrativa mediática de un giro masivo del voto hispano hacia Donald Trump en 2024».

Por su parte, El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expuso sobre el anuario la importancia estratégica del español y reafirma que su promoción constituye una política de Estado para España.

Una Carta Magna «totalmente machista» El informe incorpora este año en estudio sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución elaborado por Ruth Rubio. Una Carta Magna que es «totalmente machista» a juicio de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y que está pidiendo casi a gritos «abrir el melón de a reforma» para pulir sus sesgos de género. Junto a Octavio Salazar Benítez, de la Universidad de Córdoba, firma el estudio 'El poder de las palabras: género, Constitución y ciudadanía', que le permite reiterar que nuestra Constitución «machista es el reflejo de un pacto de caballeros, un proceso constituyente en el que hubo sólo 27 mujeres, y ninguna fue incluida como madre de la Constitución».