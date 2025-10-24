Así utilizan los leoneses la biblioteca: 74.279 carnets para sacar, sobre todo, novela negra y de autoayuda Más de 14.900 leoneses pidieron al menos un préstamo el pasado año en Santa Nonia que cuenta con un fondo bibliográfico y audiovisual de más de 254.191 ejemplares

Ana G. Barriada León Viernes, 24 de octubre 2025, 08:22

León mantiene un pulso lector que no cesa en una de las provincias con mejores índices a nivel nacional. Basta con repasar los datos que por este Día de las Bibliotecas que se celebra cada 24 de octubre facilita el centro público de León ubicado en Santa Nonia para hacerse una idea de la magnitud de que alcanza en León uno de los mayores placeres que no es otro que disfrutar de la cultura de forma gratuita y sencilla.

El pasado año, 74.279 leoneses contaba en León con su carnet de la biblioteca pública que permite acceder al préstamo de documentos tanto bibliográficos como audiovisuales de los que dispone el centro. Una cifra que mejora datos de 2023, cuando se registraban 71.682 usuarios inscritos. También es superior la cifra de usuarios activos, aquellos que realizaron en un año al menos un préstamo: si en 2023 fueron 13.657, en 2024 la cifra subía a las 14.975 personas.

El total de visitantes que accedió a la biblioteca pública de León recordamos, un lugar de acceso gratuito en el que, como afirma su actual director, Jacob Serrano, todo el mundo es bienvenido y donde «no se ponen cortapisas»- fue en 2024 de 282.097 personas, algo más bajo que las 313.431 registradas en 2023. Destaca el número de usuarios infantiles adscritos, 9.605 en 2024, cifra que denota que la provincia de León tiene futuro lector motivado probablemente por el amplio número de talleres y actividades que organiza el centro destinados a este público.

En los dos últimos años cerrados de los que hay datos, la biblioteca pública ubicada en Santa Nonia ha organizado 365 actividades culturales desde recitales de literatura y poesía, eventos de música y danza, teatro, cursos, talleres y seminarios así como exposiciones, conferencias o proyecciones.

¿Cuál es el fondo de la biblioteca pública y qué se presta?

El centro divide su fondo entre el bibliográfico (libros, revistas, etc.) y el audiovisual (DVDs, BluRay, Cds). Del primero, en 2024 ascendía a 226.234 objetos, unos 2.000 más que el ejercicio anterior ya que se incorporaron por compra 2.690 unidades, otras 378 por depósito legal y 544 por donativos. En cuanto a los audiovisuales, se almacenan 27.953 archivos con 566 nuevas piezas en 2024.

Uno de los principales servicios de la biblioteca es el préstamo, que en 2024 alcanzó los 171.694 (162.165 en 2023). A la cabeza el bibliográfico. Solo en 2024 se prestaron 139.155 documentos, casi 8.000 más que el ejercicio anterior. En cuanto a los audiovisuales, fueron 32.539 los fondos prestados en 2024 frente a los 30.711 del anterior año.

Los libros que más demandan los leoneses

Cada mes de diciembre las bibliotecas municipales de León acostumbran a publicar un 'Top 10' de los libros más prestados durante el año, y lo cierto es que no difieren de los datos de Santa Nonia, con los best-seller y los últimos éxitos publicados a la cabeza.

De manera general, los usuarios suelen optar por la narrativa, especialmente la novela. En cuanto a géneros, la novela negra, la novela histórica y la novela romántica se llevan la palma. Esta demanda se corresponde, a grandes rasgos y según explican desde la biblioteca pública, con la producción editorial actual.

También se ha observado que en los últimos años crece la demanda de préstamos de ensayos, articulado principalmente en libros de autoayuda y psicología. También se prestan de manera creciente biografías y autobiografías.

En el día a día, los lectores que acuden a la biblioteca siguen apostando por leer el periódico en papel o revistas semanales.