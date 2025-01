El bibliobús crece: sumó casi 400 pueblos y más de 110.000 préstamos de libros

Leonoticias León Martes, 28 de enero 2025, 12:28 Comenta Compartir

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León, Emilio Martínez, ha sido el encargado de presidir el acto que ha organizado la institución provincial para celebrar el Día de Bibliobús, un servicio que este año celebra en León su 51 aniversario.

Así, Martínez ha explicado que se trata de un servicio que gestiona la Diputación, en concreto desde el Instituto Leonés de Cultura, «y que cuidamos con mimo, porque sabemos que es uno de los más utilizados y de los mejor valorados de todos los que ofrecemos desde esta área, a través del que queremos descentralizar la cultura llevando los libros a toda la provincia». «Hemos superado el medio siglo de vida, y continuamos mejorando las posibilidades que ofrecen los Bibliobuses, atendiendo a nuestra máxima, que es la de garantizar las mismas posibilidades a los leoneses que residen en las localidades más pequeñas que las que disfrutan los que viven en las ciudades».

El diputado de Cultura ha explicado, además, los avances que se han incorporado a este servicio en los últimos años. «Nuestros vehículos cuentan con un geolocalizador para que los vecinos sepan cuándo llegarán a sus pueblos, existe una app propia en la que se recoge toda la información sobre libros, documentos y horarios, aparecen en las redes sociales para ser más cercanos aún a los usuarios, y son los primeros que han atendido a un centro penitenciario, para llevar la lectura también a los reclusos».

«Vivimos en una provincia orográficamente complicada, donde muchas localidades no cuentan con bibliotecas ni ningún otro tipo de posibilidad de acceder a la lectura. Una provincia en la que, si no fuese por el tesón y la ilusión de los trabajadores del Bibliobús, muchas de estas personas no tendrían oportunidad de acercase a la cultura de una forma tan cercana como lo hacen gracias a su trabajo», ha afirmado Emilio Martínez, quien ha señalado también que «seguiremos avanzando para dotar a nuestros pueblos de servicios culturales de calidad. Este año cumplimos 51 años, pero esos solo son los primeros. Quedan aún muchos kilómetros que recorrer. Muchos de ellos los haremos juntos, pero estoy seguro de que, cuando nosotros no estemos, el servicio continuará recorriendo calles y plazas para asegurar el mejor servicio que se pueda ofrecer».

Datos de 2024

Durante el pasado año, los Bibliobuses de León visitaron 396 localidades, tres más que en 2023. Por lo que se refiere al número de habitantes de los pueblos que dependen de este servicio, las cifras alcanzan los 128.227, frente a los 119.572 del año anterior, lo que supone una media de 21.371 usuarios por Bibliobús.

Desde los Bibliobuses se llevaron a cabo 110.052 préstamos, y los visitantes han sido este año 32.113. Los préstamos para clubes de lectura el año pasado fueron 4.045, lo que supone un importante aumento con respecto a 2023, cuando se realizaron 2.505. Además, se celebraron actividades de animación lectora, a las que acudieron un total de 6.025 personas.

Los seis vehículos que conforman la flota de este servicio realizaron en 2024 un total de 4.339 paradas, y recorrieron 116.491 kilómetros, unos 9.000 kilómetros más que el año anterior, cuando la distancia alcanzó los 107.698.

Premios del concurso de microrrelatos Hasta 10 años- Relato: «La fábrica del Bibliobús». Autor: Samuel Pellitero Tejedor. 7 años. Villamañán – Bibliobús 6. De 11 a 12 años- Relato: «La guerra pirata». Autor: Mateo Linares Cazón. 12 años. Arganza – Bibliobús 5 De 13 a 16 años- Relato: «El Bibliobús mola». Autor: Juan David Ramírez Camacho. 14 años. San Andrés de Montejos – Bibliobús 5 Desde 17 años- Relato: «Infancia literaria sobre ruedas». Autora: Mélani Morán Calvete. 35 años. Turienzo Castañero – Bibliobús 4 Mención especial- Relato: «Relato en verso». Autora: Mónica Pérez Romero. 50 años. San Andrés de Montejos – Bibliobús 5

