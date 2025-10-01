El hito cultural de la comarca de León que ha logrado que sus 17 pueblos tengan biblioteca El Ayuntamiento apuesta por el préstamo de libros en todas las localidades para fomentar la lectura

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha completado con éxito un proyecto cultural que convierte al municipio en un referente en el fomento de la lectura: garantizar que cada uno de los pueblos del municipio gordonés dispongan de su propia biblioteca y que lo haga así toda la comarca.

Durante el último año, el consistorio ha trabajado en la instalación de bibliotecas libres en las localidades donde no existía un servicio bibliotecario. Estas estructuras, con forma de caseta de madera y varias baldas, han sido colocadas en plazas, calles y espacios de uso común, y se han dotado progresivamente de libros para fomentar el acceso a la lectura en los núcleos más pequeños del municipio. El funcionamiento es sencillo y participativo: los vecinos pueden llevar un libro, leerlo y devolverlo, o bien dejar un ejemplar propio a cambio de otro. Se trata de un modelo de gestión comunitaria que convierte a la lectura en un recurso compartido, vivo y en constante renovación.

Ya en el siglo XX contaba con tres bibliotecas municipales

Este modelo de bibliotecas libres conecta con el movimiento Little Free Library, iniciado en 2009 en Wisconsin (EE.UU.) por Todd Bol, que se ha extendido por todo el mundo con la filosofía del «toma un libro, deja un libro».

Este proyecto se suma a la larga tradición lectora de La Pola de Gordón, que ya en el siglo XX destacó por ser uno de los pocos ayuntamientos rurales en contar con tres bibliotecas municipales: la Biblioteca Antonio Gamoneda (1987) en La Pola, la Biblioteca Miguel de Cervantes (1970) en Santa Lucía y la Biblioteca Carlos Martínez Alonso (1971) en Ciñera. Asimismo, Folledo y Llombera contaban con colecciones propias de libros en sus edificios comunitarios, lo que ha hecho innecesaria la instalación de nuevas casetas en estas cinco localidades.

Gracias a esta iniciativa, los 12 pueblos restantes del municipio - Peredilla, Nocedo, Huergas, Los Barrios, Beberino, Buiza, Cabornera, Paradilla, Geras, Vega, La Vid y Villasimpliz- cuentan desde ahora con su propio espacio de lectura. Esto significa que las 17 localidades gordonesas disponen ya de una biblioteca, un auténtico logro cultural.

El alcalde Antonio García Arias ha subrayado la importancia del proyecto. «Con esta red de bibliotecas conseguimos que ningún vecino, viva donde viva, quede al margen del acceso a los libros. Para un municipio rural y disperso como el nuestro, este es un paso histórico que refuerza nuestra identidad cultural y nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades».

Con esta iniciativa, La Pola de Gordón reafirma su papel como ejemplo de municipio comprometido con la cultura y la lectura, demostrando que el acceso a los libros no entiende de distancias ni de tamaños poblacionales.