Una protagonista que ha tenido que salir de su ciudad para buscarse la vida en la gran capital, un trabajo precario y un toque de humor para hacer un retrato de una generación en poco más de 300 páginas. La periodista, guionista y ahora también escritora Marina Lobo (León, 1992) publica su primera novela, 'La mejor empleada del mundo' (Temas de Hoy, Grupo Planeta, 2025), un libro en el que la coordinadora de guion de 'Hora Veintipico' de la Cadena Ser y colaboradora en el programa de La 2 'Malas Lenguas' hace una radiografía sobre la precariedad juvenil, el problema de acceso a la vivienda, el feminismo o la desinformación.

El 21 de mayo la novela, el proyecto en el que más tiempo ha invertido en los últimos meses y un sueño cumplido para una niña que siempre soñó ser escritora, veía la luz y con el día recién estrenado nos atendía por teléfono confesando que, de los nervios, había dormido fatal. Porque para alguien que desde pequeño fantaseó con ver su nombre en la portada de su propio libro salir publicado es un momento único. «Mi madre me decía que ya de hacer una carrera sin salida, hiciera periodismo», ríe al teléfono. Y así lo hizo.

Fue en Madrid donde estudió la carrera y, aunque le gustó el mundo de los medios, siempre tuvo «la cosita» de escribir. En un documento del móvil, como tantos otros, iba apuntando sus ideas pensando en aquello de «cuando tenga tiempo me pongo con ello», pero nunca llegaba. Aunque varias editoriales han contactado con ella estos años, ninguna de las propuestas le encajaban porque Marina no quería hacer ensayos ni contar su vida, quería escribir su libro.

En ese impasse y con el primer capítulo de 'La mejor empleada del mundo' ya escrito, Temas de Hoy llamó a su puerta y comenzaron a trabajar en dar vida a la novela. «Ha sido una experiencia muy diferente a hacer guiones o artículos como venía haciendo. Tienes que pensar en los personajes, las subtramas y en lo que para mí fue lo más complicado: tener claro cómo iba a ser la historia». Porque Lobo es muy «de escribir lo que surja» partiendo de una idea, pero la novela es «otra historia».

Carla es la protagonista del libro. Con 32 años, trabaja en una tienda de ropa en Madrid que le da para pagarse su habitación en un piso compartido y poco más. El personaje bebe en muchos sentidos de la propia Marina: es de León, trabaja de dependienta como ella hizo en su día cuando llegó a la capital y es joven, y precaria. «Nos representa a muchas», concluye la autora.

Porque la novela va de eso, de representar a una generación. «Va sobre la precariedad juvenil de milennial y de la generación Z, de no poder tener un piso, de no poder decidir qué va a ser de tu vida porque has entrado en una espiral de incertidumbre». Lobo quiere además reflejar que en esto «no estamos solas» porque «estamos todas en la misma mierda». «El problema de que no te puedas comprar un piso y que lo único que tengas en propiedad con 30 años sea una planta no es tu culpa, es el sistema que está hecho de esta forma».

El guiño a León que no podía faltar en la novela

El humor es otro de los ingredientes de una novela en la que no puede faltar León. «Tenía que estar, tenía que hacer ese guiño porque me apetecía que el personaje tuviera esa parte de mí aunque luego seamos muy diferentes», explica Marina, que señala que también la aparición de su ciudad en el libro es una manera de reivindicar a todas las personas que han tenido que salir de sus tierras por trabajo. «León tiene algo que no hay en otras ciudades que es el arraigo que tenemos. Quería hablar de lo que pasa cuando te vas fuera a estudiar o a hacer tu vida, que nunca te acabas sintiendo ni de un sitio ni de otro, es una sensación de ser apátrida».

«Se me cae el alma a los pies cuando voy cada dos semanas a ver a mi familia y veo que otro negocio ha cerrado»

Porque cree la guionista de 'Hora Veintipico' que es cuando te vas haciendo mayor cuando valoras más una ciudad que «no tiene nada que envidiar a otros sitios». Aunque reconoce que es una ciudad llena de «encanto» y «muy fácil para vivir» reconoce que ver desde fuera cómo va decayendo es «duro y da rabia». «Se me cae el alma a los pies cuando voy cada dos semanas a ver a mi familia y veo que otro negocio ha cerrado. Hay calles donde no hay negocios porque cierran y no hay nadie para recoger ese legado porque es difícil quedarse en León», cuenta porque, aunque es cierto que el teletrabajo y los transportes unido al turismo ayudan a dar sensación de que el León hay más ambiente «sobre todo los fines de semana», no es muy optimista respecto al tejido productivo que queda en la ciudad.

Con su novela ya en las librerías y esperando para presentarla en diferentes ferias y ciudades, Marina Lobo continúa con el resto de proyectos en radio y televisión así como en los shows que combinan dos de sus pasiones como son el humor y la actualidad. Lectora empedernida, reconoce que le asustaba la idea de publicar en una industria editorial que está «petada» y donde «parece que cualquiera que lea y escriba puede hacer un libro», pero cree que su novela aporta algo diferente, un enfoque que desde la sátira y el realismo refleja la realidad de una generación.

Sinopsis

Carla tiene 32 años y trabaja como dependienta en una tienda de ropa que detesta pero que le permite pagar una habitación en un piso en Madrid, donde vive con una amiga igual de fracasada que ella, una guiri que no habla español y un hámster calvo que le dejó su ex. Una tarde, tras un altercado con una mujer de apellidos compuestos, Carla pierde su trabajo en la tienda. A partir de ese momento, la prioridad de la protagonista será gestionar su ira de la única forma posible cuando una es mujer, millennial y mileurista: vengándose.

Ampliar Quién es Marina Lobo Nacida en León en 1992, es cómica y guionista. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid porque quería presentar los informativos, pero se dio cuenta de que ahí no podía hacer chistes y se pasó a la comedia. Después de trabajar en La 1, en La Sexta y en CTXT ha encontrado su sitio como coordinadora de guion en 'Hora Veintipico' (Cadena Ser) y colabora en 'A Vivir', enSpanish Revolution, en 'Malas Lenguas' (La 2) y en Público, aunque sigue manteniendo el mismo sueño desde que era pequña: jubilarse pronto.