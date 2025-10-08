leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de archivo de Emilia Fernández Díez, donante, Carlos Varela, conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí y Raúl Fernández Sobrino, director del Museo, posan con el piano colocado en la recreación de la vivienda.

La generación del 27 suena al piano en Casa Botines

El martes 14 de octubre a las 19:30 horas la pianista Paula Ríos dará un concierto que forma parte de la programación de 'Clave Gaudí'

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El Museo Casa Botines Gaudí continúa su programa de conciertos 'Clave Gaudí'. Esta vez lo hace con el concierto de la pianista Paula Ríos el martes 14 de octubre a las 19:30 horas en el semisótano del Museo.

Las entradas tienen un precio de diez euros por persona y se pueden adquirir en la taquilla y en la web de Casa Botines.

Bajo el título 'La música en la generación del 27', en este concierto se demostrará la extraordinaria banda sonora de esta generación. Artistas como Buñuel, Alberti, María Lejárraga, Néstor de la Torre o Lorca participaron en proyectos musicales.

Identidad y modernidad europea

Falla fue el ejemplo a seguir como compositor reconocido que supo aunar una fuerte identidad española con la modernidad europea y un profundo compromiso humanista.

La música de esta generación bebió de Francia y se entregó a las vanguardias (hubo un estrecho contacto con Schönberg, Boulanger, Ravel...), pero también homenajeó al Barroco español, aprendió del folclore y del flamenco más puros y se divirtió con ritmos urbanos de jazz. La experimentación y ambición creadora de este feliz periodo fueron ligadas a una conciencia social que les empujó a intentar renovar la cultura y sociedad de su país.

Paula Ríos desarrolla una intensa actividad como solista en España, Reino Unido, Francia, Italia, Hungría, Suiza, Alemania, Portugal y Argentina, y ha realizado grabaciones para RNE, TVE, Radio Suisse Romande, TVG, IB3 y RG. Investiga intensamente el repertorio del nacionalismo y las vanguardias en España. Es invitada a conferencias y congresos, y lleva a cabo proyectos con danza española. Su CD «Viento de Plata» (Columna Música) recupera la obra de Jesús Bal y Gay y Rosa García Ascot, compositores de la generación del 27.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  2. 2 Llama «puto gordo» y «maricón» a un compañero y un juez obliga a readmitirla
  3. 3 Pagan 20.000 euros a un leonés que se cortó en un dedo y recibió tarde la rehabilitación
  4. 4 Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José
  5. 5 Un incendio originado en un taller calcina una vivienda y afecta gravemente a otra en el Páramo
  6. 6 Revilla apuesta por la autonomía leonesa: «León tiene razón de ser; alguna fórmula habrá»
  7. 7 Lechuzas, ratas y una iglesia en estado crítico: «Pisé en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano»
  8. 8 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  9. 9 La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»
  10. 10 Un incendio cerca de un pueblo y otro en un camping movilizan a los bomberos de la Diputación de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La generación del 27 suena al piano en Casa Botines

La generación del 27 suena al piano en Casa Botines