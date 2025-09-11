Yoko Ono, como nunca antes vista en el Musac de León: 70 obras para conocer a la artista A partir del 8 de noviembre el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León acoge una muestra ambiciosa sobre laobra de la japonesa

Los amantes del arte ya cuentan los días para poder disfrutar en León de la exposición más extensa y ambiciosa de Yoko Ono (Tokio, Japón, 1933) que acoge España en la última década y que recala en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el Musac.

A través de 1.700 metros cuadrados de exposición, 'Yoko Ono. Insound and Instructure' celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance, música y activista por la paz mundial.

El título de la muestra tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964, a las 6 de la tarde, en Yamaichi Hall de Kyoto. Ambos términos se refieren a la forma en que Yoko Ono integra sonido e instrucción en su práctica artística. El punto de partida de muchas de las obras de Ono se encuentra en las 'Instrucciones', obras en formato de texto que invitan al lector a imaginar, experimentar, realizar o completar la pieza. Las ideas, y no los materiales, son el principal componente de la práctica de la artista. La exposición en MUSAC incluye más de 70 piezas que, partiendo de estos conceptos, trazan un recorrido histórico por la trayectoria de Ono desde los años 60 hasta el momento actual. 'Yoko Ono. Insound and Instructure' podrá visitarse hasta el 17 de mayo de 2026 y está comisariada por Jon Hendricks, Connor Monahan y Álvaro Rodríguez Fominaya.

Obras únicas

La muestra incluye la amplia variedad de técnicas con las que ha trabajado Yoko Ono, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía. Entre la selección de obras realizada están algunos de sus trabajos más reconocidos, entre ellos piezas icónicas de los años 60 como 'Cut Piece' (1964), 'Voice Piece for Soprano' (1961) o 'Draw Circle Painting' (1964), que requiere la participación del público para realizarse. Esta participación de la audiencia supone una de las cuestiones singulares que definen su creación. Entre las obras participativas que se podrán experimentar están 'A-MAZE' (1971), un laberinto por el que se puede transitar, o 'EN TRANCE' (1990), una construcción arquitectónica que sirve de preámbulo y entrada a la muestra, y que reúne las nociones de transformación y juego.

La exposición en MUSAC no es solamente una ocasión única para tener acceso a las obras históricas de la artista, sino que también recoge algunos de sus proyectos más recientes, como la instalación 'DOORS' (2011) o 'INVISIBLE FLAGS' (2015), que reitera el pacifismo como una de sus preocupaciones vitales.

Todas las artes y formatos de la expresión artística de Ono

En el recorrido hay también una amplia selección de sus películas, realizadas en parte junto a John Lennon, y de las que podremos ver «RAPE» (1968), 'FLY' (1970/1971) o 'Freedom' (1970).

La exposición es especialmente relevante en un momento en el que la obra de Yoko Ono está recibiendo el reconocimiento de los museos a nivel internacional por su relevancia y resonancia en nuestros días, conrecientes retrospectivas en Tate Modern (Londres), la Neue Nationalgalerie (Berlín) o el Museum of Contemporay Art (MCA) en Chicago (EE.UU.).

Información práctica Título de la exposición: Yoko Ono. Insound and Instructure

Artista: Yoko Ono (Tokio, Japón, 1933)

Comisarios: Jon Hendricks, Connor Monahan y Álvaro Rodríguez Fominaya

Fechas: 8 de noviembre 2025 - 17 de mayo de 2026

Lugar: MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Salas 3 a 6.

Horario: Martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Inauguración: Sábado 8 de noviembre de 19:00 a 21:00 h.