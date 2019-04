El Museo Liceo Egipcio de León rinde homenaje al poeta José María Mico El poeta filólogo y traductor, José María Micó. La presentación tendrá lugar en el Palacio de Gaviria, este miércoles 3 de abril a las 20.00 horas, cuya entrada es libre hasta completar aforo LEONOTICIAS León Miércoles, 3 abril 2019, 12:23

El pasado mes de marzo el Museo Liceo Egipcio daba a conocer la primera de edición de sus premios. En ellos ensalzó la labor de grandes profesionales e instituciones de relevancia internacional.

Una vez aceptada por todos la distinción que el Museo Liceo Egipcio les confiere, comienzan a pasar por León los diferentes premiados para recibir de manos de los directores el trofeo que les acredita como tales y ofrecer charlas y acividades. El primero en llegar será el Premio de Humanismo. José María Micó (Barcelona, España, 1961) es un profesor, poeta, filólogo, traductor y músico español, especializado en los clásicos de los Siglos de Oro español y el Renacimiento italiano. Es catedrático de Literatura y director del Máster de Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Micó ha sido galardonado en 2006 con el Premio Nacional a la mejor traducción por su versión en verso del Orlando furioso de Ludovico Ariosto (1474-1533), que en Italia ha merecido también uno de los Premi Nazionali per la Traduzione 2007. Cuenta con una extensa y valiosa obra en campos como la poesía, el ensayo la edición de textos o las traducciones. Destacan el poemario La espera (Madrid, 1992) Premio Hiperión de poesía; ediciones y estudios de Mateo Alemán, Luis de Góngora, Cervantes o Quevedo; y las traducciones La medida del hombre: remedios contra la buena y la mala suerte de Francesco Petrarca (Barcelona, 1999), Sátiras: edición bilingüe, de Ludovico Ariosto (Barcelona, 1999) o Páginas del Cancionero, de Ausiàs March (Valencia, 2004).

Los premiados Premio Museo Liceo Egipcio de Humanismo: José María Micó. Premio Museo Liceo Egipcio de Artes: Isabel Ampudia Premio Museo Liceo Egipcio de Danza:Igor Yebra y la Compañía Nacional Sodre (Uruguay). Premio Museo Liceo Egipcio a la Labor Científica: Juan Álvaro Gallego. Premio Museo Liceo Egipcio de Educación: Instituto Warburg (Londres, Reino Unido). Premio Museo Liceo Egipcio de Egiptología: Myriam Seco y Thutmosis III Temple Project (Luxor, Egipto). Premio Museo Liceo Egipcio de Historia: John H. Elliott. Premio Museo Liceo Egipcio a la Labor Social: Asociación Down-León Amidown (León, España). Premio Museo Liceo Egipcio de Literatura: Chimamanda Ngozi Adichie Premio Museo Liceo Egipcio de Mecenazgo: Fundación Gaselec (Melilla, España). Premio Museo Liceo Egipcio de Música: Cristóbal Halffter. Premio Museo Liceo Egipcio de Pensamiento: Javier Sádaba. Premio Museo Liceo Egipcio a la Promoción y difusión Cultural: Manuel Pimentel y Arqueomanía. Museo Liceo Egipcio de Arquitectura: Alberto Noguerol y Pilar Díez.

El Museo ha destacado que Micó es «Autor de una prolija y amplia obra como especialista, sus traducciones de obras señeras como Orlando furioso o la Comedia de Dante han hecho llegar al público actual la belleza y valores de la poesía renacentista. Así mismo, en la diversidad de sus ocupaciones e intereses; la poesía, la música, el estudio, la enseñanza o la traducción; encarna en sí mismo los mejores ideales del Renacimiento.»

Así mismo, José María Micó ha afirmado al recibir la distinción del Museo: «Que una institución como el Museo Liceo Egipcio, que cuida los tesoros del tiempo y valora el progreso de las artes, me haya concedido uno de sus premios es un honor inesperado y una distinción que me emociona, porque la entiendo no solo como un reconocimiento, sino como un acicate para el futuro, como un compromiso para seguir haciendo algunas cosas dignas de nuestra condición de humanos. Siempre he entendido la creación y la investigación como dos facetas de un mismo ideal de vida, que ojalá se parezca algo al de los antiguos humanistas evocados por este premio».

En 2018 vio la luz de su mano una nueva traducción de la Comedia de Dante Aliguieri en una versión legible, cercana y fiel accesible para el público. La edición se ha convertido en una de las obras revelación de los últimos meses. Micó aprovechará su paso por el Museo Liceo Egipcio para presentar su traducción de la obra de Dante e inaugurar la exposición «Dante y Micó» que mostrará grabados sobre la Divina Comedia realizados en el siglo XIX, ediciones antiguas de la misma (como la primera traducción al inglés, realizada por Henry W. Longfellow –que sirvió de inspiración para el best seller «El Club Dante»-), y las obras, versos y música del gran escritor José María Micó.

La presentación tendrá lugar en el Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria), el dicho miércoles 3 de abril a las 20:00 hrs. La entrada será libre hasta completar aforo. Tras ella, se inaugurará la exposición y se invitará a los asistentes a un vino español.