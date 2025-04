El Musac saca a la venta por 3.000 euros una edición limitada de una obra de Ai Weiwei

Ana G. Barriada León Jueves, 3 de abril 2025, 10:39 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

Con motivo de su exposición 'Don Quixote', que puede visitarse hasta el próximo 18 de mayo en el Museo de Are Contemporáneo de Castilla y León (Musac), el artista y activista Ai Weiwei (Pekín, China, 1957) ha realizado una edición limitada de 100 unidades + 20 pruebas de artista de la obra compuesta con ladrillos de juguete que da título a la muestra.

Estas piezas, de 40 x 40 centímetros, pueden adquirirse a través de la web del museo por un precio de 3.025 euros. Con la donación de esta edición limitada montada sobre aluminio y acompañada de un certificado numerado y firmado por Ai Weiwei, el artista y activista chino contribuye generosamente a la financiación de su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

Para encontrar el origen de esta obra es necesario retroceder hasta la infancia de Ai Weiwei. El padre del artista, el poeta Ai Quing, tuvo entre sus libros una edición de la obra maestra de Cervantes, que Ai recuerda vívidamente por su bella portada e ilustraciones y la breve introducción a la historia que su padre le hizo. Viviendo en los desiertos remotos de Xinjiang, donde Quing había sido deportado, la extravagante pareja formada por Don Quijote y Sancho Panza despertó su imaginación infantil y le reveló que se podía concebir todo un mundo de fantasía, más allá de la doctrina maoísta que dictaba que todo se ajustase a la lógica y la racionalidad.

La pieza se basa en un dibujo realizado por Pablo Picasso y publicado en agosto de 1955 en el semanario 'Les Lettres françaises' con motivo del 350 aniversario de la impresión de la novela cervantina. No es la primera vez que Ai Weiwei emplea este motivo: ya en 1977 creó una versión de este dibujo en un plato de cerámica. Además de servir como punto de partida de su exposición en el Musac, recuerda la relación del artista con la literatura y la palabra escrita, ilustrada por el blog que mantuvo en Sina Weibo desde 2005 (cuando Ai fue invitado a unirse a la plataforma) hasta 2010 (año en que el blog fue clausurado por las autoridades chinas).

Una exposición ambiciosa y llena de referencias artísticas

Con más de 1.700 metros cuadrados, 'Don Quixote' es uno de los proyectos expositivos más ambiciosos hasta la fecha del artista y disidente chino. Comisariada por el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, la muestra ha sido diseñada junto al artista en exclusiva para el museo leonés, cuyas salas permiten albergar algunas de sus obras más monumentales, imposibles de exponer en otros museos. Es el caso de la instalación 'La Commedia Umana' (2017-2021), que se expone por primera vez en un museo. Con más de ocho metros de alto y 2.700 kilos de peso, es uno de los candelabros de Murano de mayor tamaño realizados nunca y surge de las reflexiones del artista sobre el humanismo y la humanidad, así como de su defensa de la libertad de expresión.

La muestra incluye cuarenta y dos obras entre instalaciones, vídeos, películas y cuadros ejecutados con ladrillos de juguete. Se trata, además, de la primera exposición que exhibe en profundidad la serie de cuadros realizados por Ai Weiwei con esta técnica, que constituyen el hilo conductor del proyecto: diecinueve obras en las que el artista parte de los cuarenta colores disponibles de estas piezas de plástico de juguete para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte, modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación o recrean obras del propio Ai Weiwei realizadas anteriormente con otras técnicas. Entre estas piezas destaca 'The Third of May' [El tres de mayo] (2023), un gran cuadro inédito, producido específicamente para esta muestra, que versiona la obra de Goya 'El tres de mayo de 1808' en Madrid.

Libertad de expresión, crisis migratorias y defensa de los Derechos Humanos

«Don Quixote no se ha concebido como una retrospectiva», explica Álvaro Rodríguez Fominaya, comisario de la exposición. «Aun así, en la muestra quedan reflejadas las grandes inquietudes humanistas de Ai Weiwei: desde la libertad de expresión, las crisis migratorias, la defensa de los derechos humanos, hasta lo que el propio artista define como el declive del humanitarismo. Además, casi todas sus grandes series están representadas en la muestra, en un arco cronológico que va desde 2008 hasta 2023».

La exposición refleja asimismo el amplio léxico material del artista: de la madera a la cerámica y del ready-made al bambú, de la literatura al lenguaje fílmico. Una de las características definitorias de su trabajo es la combinación de técnicas artesanales milenarias –como podemos observar en sus obras de bambú o cerámica– y ready- made, que da forma a los temas que integran su proceso creativo, desde la geopolítica hasta el humanismo.