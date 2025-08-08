Inaugurada la exposición 'Esculpir el cuerpo' en Astorga
La Casa-Museo de Leopoldo Panero en Astorga cuenta desde hoy con esta muestra temporal que se puede visitar de manera gratuita hasta el 29 de septiembre
León
Viernes, 8 de agosto 2025, 13:17
Fundos y el Ayuntamiento de Astorga han inaugurado la exposición 'Esculpir el cuerpo. La concepción de los cuerpos en la Colección Fundos' que se puede visitar del 8 al 29 de septiembre en la Casa-Museo de Leopoldo Panero en Astorga.
Hoy se ha presentado esta muestra con ocho esculturas de la Colección Fundos que el visitante puede contemplar durante la visita a la Casa-Museo. Estas obras muestran cómo varía la concepción y la representación de los cuerpos según las manos que los han esculpido.
La exposición cuenta con esculturas de dos nombres destacados para la ciudad de Astorga como son Castorina y Marino Amaya. La muestra se completa con los artistas Baltasar Lobo, Pedro Santamarta, José Carrilero, Miguel Ángel Calleja y Antoni Boleda, también representantes del arte del siglo XX.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.