leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de una de las figuras de la exposición.

Inaugurada la exposición 'Esculpir el cuerpo' en Astorga

La Casa-Museo de Leopoldo Panero en Astorga cuenta desde hoy con esta muestra temporal que se puede visitar de manera gratuita hasta el 29 de septiembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:17

Fundos y el Ayuntamiento de Astorga han inaugurado la exposición 'Esculpir el cuerpo. La concepción de los cuerpos en la Colección Fundos' que se puede visitar del 8 al 29 de septiembre en la Casa-Museo de Leopoldo Panero en Astorga.

Hoy se ha presentado esta muestra con ocho esculturas de la Colección Fundos que el visitante puede contemplar durante la visita a la Casa-Museo. Estas obras muestran cómo varía la concepción y la representación de los cuerpos según las manos que los han esculpido.

La exposición cuenta con esculturas de dos nombres destacados para la ciudad de Astorga como son Castorina y Marino Amaya. La muestra se completa con los artistas Baltasar Lobo, Pedro Santamarta, José Carrilero, Miguel Ángel Calleja y Antoni Boleda, también representantes del arte del siglo XX.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León
  2. 2 El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
  3. 3 Dos heridos graves tras quedar atrapados en un choque entre dos turismos en Boñar
  4. 4 Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León
  5. 5 Vecinos de la zona ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con okupas otra vez
  6. 6 Un joven de 25 años herido en un accidente de moto en Boñar
  7. 7 Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León
  8. 8 Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León
  9. 9 Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo
  10. 10 Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Inaugurada la exposición 'Esculpir el cuerpo' en Astorga

Inaugurada la exposición &#039;Esculpir el cuerpo&#039; en Astorga