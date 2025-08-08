Inaugurada la exposición 'Esculpir el cuerpo' en Astorga La Casa-Museo de Leopoldo Panero en Astorga cuenta desde hoy con esta muestra temporal que se puede visitar de manera gratuita hasta el 29 de septiembre

Imagen de una de las figuras de la exposición.

Leonoticias León Viernes, 8 de agosto 2025, 13:17

Fundos y el Ayuntamiento de Astorga han inaugurado la exposición 'Esculpir el cuerpo. La concepción de los cuerpos en la Colección Fundos' que se puede visitar del 8 al 29 de septiembre en la Casa-Museo de Leopoldo Panero en Astorga.

Hoy se ha presentado esta muestra con ocho esculturas de la Colección Fundos que el visitante puede contemplar durante la visita a la Casa-Museo. Estas obras muestran cómo varía la concepción y la representación de los cuerpos según las manos que los han esculpido.

La exposición cuenta con esculturas de dos nombres destacados para la ciudad de Astorga como son Castorina y Marino Amaya. La muestra se completa con los artistas Baltasar Lobo, Pedro Santamarta, José Carrilero, Miguel Ángel Calleja y Antoni Boleda, también representantes del arte del siglo XX.

