El Grupo de Diálogo sobre Cine del Musac proyecta el jueves el documental 'Deuses de pedra' Fue rodado durante 15 años en el medio rural fronterizo entre Portugal y España

Leonoticias León Martes, 14 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León proyectará este jueves, 16 de octubre, a partir de las 20 horas, el documental 'Deuses de pedra', que se trata del primer largometraje del director de fotografía Iván Castiñeiras, galardonado en la última edición del festival Documenta Madrid.

La proyección se enmarca en la octava edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con el Día del Cine Español, organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

La cinta, rodada por el realizador Iván Castiñeiras a lo largo de 15 años en la raya entre Portugal y España, acerca a la resistencia de las formas de vida rurales ante el avance de la despoblación.

En ella, Mariana, una niña de cuatro años, descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en una de las últimas escuelas rurales en la frontera entre Galicia y Portugal. Los cuentos infantiles se mezclan con las leyendas e historias que aún habitan el lugar y, entre relato y relato, Mariana crece, y a sus 17 años se confronta a la decisión de partir de su aldea y separarse de su madre para ir a estudiar al extranjero.