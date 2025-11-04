Dos performances servirán de 'aperitivo' a la exposición de Yoko Ono en el Musac El museo organiza para la tarde del viernes estas dos actividades antes de la inauguración de la muestra de la japonesa el sábado

Como actividad previa a la inauguración de la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure en el Musac, que tendrá lugar el 8 de noviembre, el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas tendrán lugar dos performances de la artista: 'Pieza cielo para Jesucristo' [Sky Piece to Jesus Christ] (1965) y 'Pieza corte' [Cut Piece] (1964). Se trata de una actividad gratuita hasta completar el aforo, con apertura de puertas a las 18:30 horas.

Pieza cielo para Jesucristo [Sky Piece to Jesus Christ] se realizó por primera vez el 25 de septiembre de 1965 por la Fluxorchestra en el Carnegie Hall de Nueva York, organizada por Geroge Maciunas y dirigida por La Monte Young. Durante la performance, los músicos de una orquesta de cámara son envueltos con gasa hasta que quedan inmovilizados. La alusión a Jesucristo es cierto modo una referencia al compositor John Cage, a quien llamaban «JC» o, a sus espaldas, «Jesucristo». En la performance en MUSAC, en la que se interpretará la Sinfonía nº 47 de Joseph Haydn, colabora la Orquesta Juventudes Musicales-Universidad de León (Orquesta JJMM-ULE).

Yoko Ono es considerada una figura clave en la historia de la performance y 'Pieza corte' [Cut Piece] (1964) es una de sus creaciones más reconocidas en esta disciplina, que en Musac será realizada por primera vez en España. En esta ocasión será interpretada por la artista Xie Rong, quien ya ha realizado la obra en el Museum der bildenden Künste Leipzig o en Kunsthaus Zurich.

Durante la performance, la artista sube al escenario con unas tijeras e invita al público a cortar su vestido. Es importante señañar que la obra fue concebida para ser interpretada tanto por hombres como por mujeres. En una entrevista, Yoko Ono afirmó: «En lugar de dar al público lo que el artista decide dar, el artista da lo que el público decide tomar. Es decir, tomas y cortas lo que quieras: ese era para mí el propósito».