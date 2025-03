Cuatro artistas leoneses expondrán sus obras en la Feria Internacional ARCO

Leonoticias León Sábado, 1 de marzo 2025, 12:03 Comenta Compartir

Al menos una veintena de artistas castellanos y leoneses, cuatro de ellos de la provincia de León, mostrará su trabajo en el Programa General de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), que abrirá las puertas de su 44 edición el próximo miércoles, 5 de marzo, con inauguración oficial a cargo de los reyes de España a las seis de la tarde y presencia de creadores de las nueve provincias de la comunidad. Hasta el domingo 9, los pabellones 7 y 9 del recinto ferial Ifema acogerán la cita más importante del sector en España, que este año contará con la participación de 214 galerías de 36 países. En esta ocasión, una de cada tres galerías participantes es española (71 en total), si bien un año más ninguna de ellas tiene su sede en Castilla y León.

El Amazonas, con el programa 'Wametisé: ideas para un amazofuturismo', comisariado por Denilson Baniwa y María Wills, será protagonista en esta edición del certamen, con la participación de 23 artistas. Por otra parte, la sección 'Opening', comisariada por Cristina Anglada y Anissa Touati, mostrará una selección de 18 galerías jóvenes. Mientras que la sección 'Perfiles | Arte latinoamericano' seguirá reforzando el vínculo histórico entre ARCOmadrid y el arte al otro lado del Atlántico, con una decena creadores escogidos por José Esparza Chong Cuy.

Quiénes son los cuatro artistas leoneses

El eje principal de la feria volverá a ser este año el Programa General, con 178 galerías cuidadosamente seleccionadas por el comité organizador. Las provincias de León y Valladolid serán las más representadas, al contar cada una con cuatro artistas. Así, León contará con piezas de Alberto García-Alix, Félix de la Concha, María Luisa Fernández y Teresa Gancedo; mientras que Valladolid se hará presente a través del trabajo de la flamante nueva Premio Castilla y León de las Artes Dora García, Diego del Pozo, Eugenio Ampudia y Belén Rodríguez, esta última por partida doble en los expositores de Alarcón Criado y Juan Silió.

En el primero de ellos, Belén Rodríguez presentará piezas como 'I danced myself out of the womb' (2023), un telón realizado con tintes naturales a partir de material recogido de árboles y plantas de un bosque de Cantabria que compró durante la pandemia para protegerlo de la tala, donde ha instalado su vivienda. Utilizando la técnica shibori, la artista establece un paralelismo entre las hojas de los árboles y las plumas de los pájaros, haciendo del follaje de los árboles una suerte de manto maternal que cobija y protege a las especies animales que viven bajo sus ramas, incluida ella misma. En la misma línea, también presentará trabajos como 'Kasuri' I y II.

Por otra parte, en Juan Silió la creadora mostrará dos grandes collages realizados este mismo año en tela de algodón con tintes naturales sobre papel de acuarela. Se trata de 'Ballet Triádico (Treppenwitz)' y 'Ballet Triádico (Licht und Luft)', dos piezas muy recientes en las que profundiza en su exploración constante para intentar trasvasar la inteligencia orgánica de la naturaleza al ámbito del arte.

La reciente ganadora del Premio Castilla y León de las Artes, Dora García, volverá al certamen madrileño de la mano de la galería catalana ProjecteSD, donde mostrará varias piezas, todas ellas ligadas a conceptos desarrollados por la escritora feminista Gloria Anzaldúa. Por encima de todas sobresale su dibujo en gran formato 'Coyolxauhqui', una obra que hasta ahora solo se ha visto en el museo M HKA de Amberes, que alude a una piedra en relieve circular tallada que se utilizó para una recreación ritual del mito de la matanza de la diosa, para denunciar la violencia atávica que sufren las mujeres. El stand también albergará otras piezas suyas como 'Dismembered (hand with coin)', 'Read with golden fingers (The End, Aditi Machado)' y 'Mapas del marginado loco #1'.

Por su parte, Diego del Pozo mostrará seis obras en el expositor de la barcelonesa House of Chappaz. La más grande de todas es '8000 i Una (una correspondència de 1979 al Diari de Terrassa)', una instalación de gran formato realizada en 2024 a partir de fotografías del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, pertenecientes al archivo personal de Lluís Rambla. Dos dibujos y una serigrafía de su serie 'Ojos que acarician' (2016), la serie de dibujos 'Muy pegajoso' (2022) y el conjunto de ocho esculturas de silicona 'Agujeros' (2021) completan su propuesta.

Y el cuarto vallisoletano en liza será Eugenio Ampudia, que en Max Estrella mostrará un dibujo de su serie de collages 'How did we get here?' (2022), donde intenta reconectar al hombre con el mundo en que vive; su instalación 'Paisaje móvil' (2018), donde medita con su habitual mirada incisiva sobre el fenómeno de la despoblación; y su escultura cinética 'Vía Láctea. 100.000 años luz' (2025), donde profundiza en la estrecha conexión entre lo terrestre y lo cósmico.

Las obras que presentan los leoneses

León aparece representado por una veterana como Teresa Gancedo en el expositor de RocioSantaCruz, que reivindica en esta edición los años 80 como un momento clave para el arte contemporáneo español. El trabajo de Gancedo aparecerá en diálogo con el de otros creadores como Antón Lamazares y Pep Duran, y las obras elegidas de la leonesa formaron parte de la emblemática exposición colectiva que acogió el Guggenheim de Nueva York en 1980: 'New Images from Spain'. Sus obras 'El tronco seco' (1977), 'La muerte de un pájaro' (1979), 'Sin título' (2019) y 'El árbol de Adán' (2020) conforman un relato basado en la memoria y el imaginario personal de la artista, que narra a través de imágenes de delicada sensibilidad, pletóricas de simbología.

Félix de la Concha exhibirá en la galería Fernández-Braso 'Diario autista', una composición en gran formato (de 3,60 por tres metros) realizada entre 2021 y 2023, integrada por 111 lienzos en los que capta cómo se aparca en el barrio madrileño donde reside. Por su parte, María Luisa Fernández mostrará en Maisterravalbuena 'Mar Rojo IV' (1987), creada a partir de siete palets de madera, pigmentos y óleo. Y otro habitual de la feria como Alberto García-Alix estará presente en el expositor de Albarrán Bourdoais con dos fotografías: 'Ana Curra' (1986), donde retrata al icono de La Movida madrileña; y 'El retorno del héroe' (2017), donde rinde rinde homenaje al motociclista británico Mike Hailwood, nueve veces campeón del mundo.

Por Burgos, la obra del arandino Diego Delas estará presente en el expositor de la mallorquina Galería Pelaires. Allí presentará obra reciente que en mayo viajará a la exposición colectiva 'Clear, Lucid and Awake' en Art Sonje (Seúl), comisariada por Chus Martínez y organizada por TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. En piezas muy recientes como los óleos 'La lámpara del cuerpo', '(Mágico) para reforzar su poder' o 'La madrépora', el artista utiliza motivos arquitectónicos vernáculos relacionados con la narración de historias y el pensamiento mágico. La suya es una pintura dinámica, de color excesivo y trazo marcado, con la cual reconstruye, repite y reinterpreta una cultura premoderna en regresión.

Por su parte, Alán Carrasco mostrará en ADN Galería dos piezas con las que vuelve a reflexionar sobre los mecanismos de construcción de los relatos oficiales: 'Había venido a los bosques con otros propósitos' (2024) es un díptico sobre la intervención política del paisaje a cargo de fascistas y comunistas; mientras que 'Breve siglo XX español' (2020) reproduce dos sellos postales que ahondan en el convulso panorama político español del siglo pasado, a partir de imágenes de Alfonso XIII y la II República intervenidas por el poder que les sucedió.

Y Asunción Molinos Gordo exhibirá dos de los conjuntos escultóricos que el pasado año formaron parte de su exposición individual 'Deja Vecù. Lo ya vivido', en el Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid (CA2M). Se trata de 'Silex' (2024), donde recuerda el origen de la muralla árabe de Madrid y evoca la memoria colectiva, y de 'Sin principio ni fin, con lagunas interiores' (2024), un conjunto de medio centenar de omóplatos de vaca con textos tallados, con el cual denuncia la pérdida del conjunto de saberes contenidos en la colección de manuscritos árabes iniciada por Felipe II en El Escorial.

Artistas de otras provincias

Por Salamanca, Fernando Sinaga mostrará en el stand de Fernando Pradilla 'Oscillum' (2009-2011) y 'Separatio/Coniunctio' (1989-2010), dos obras emblemáticas en su trayectoria que nos hablan de su interés por la alquimia y el alma oculta de los materiales. Por otra parte, Bene Bergado acaba de dar por finalizada su escultura 'En el punto de partida' (2025), con la que concurrirá través del expositor de Espacio Mínimo. La pieza es un desarrollo de obras suyas como 'Tierra quemada', y con ella incide en asuntos y elementos de series anteriores, como 'hábitats' o 'trampas del bienestar'. La obra, con la que invita a «repensar el presente», se compone de dos fragmentos de una cabeza de torre eléctrica, y dos formas ovoides que evocan unos testículos; con sus suelos de parqué, los fragmentos de esta torre generan dos lugares, hábitats humanos y refugios separados, y en el inferior reposa un recipiente a caballo entre trampa de cristal y refugio, con restos de un señuelo vegetal.

También estarán en ARCO dos representados por la Galería Guillermo de Osma: el argentino afincado en Segovia César Paternosto acercará al público y a los coleccionistas tres lienzos recientes, realizados en acrílico, donde juega con formas geométricas y colores. Se trata de '(Post) Resonance # 8' (2025), 'Resonance # 5' (2024) y '(Post) Resonance # 6' (2024). Por su parte, el soriano asentado en Aranjuez Mariano Carrera, más conocido como Dis Berlin, exhibirá en el mismo expositor cuatro coloristas lienzos realizados este mismo años: 'Soltero', 'Soliloquio', 'Escenario mental V' y 'Escenario mental japonés'.

En cuanto a Ávila, Albano Hernández mostrará en el espacio de la galería londinense Pi Artworks 36 piezas distintivas de su último periodo, donde profundiza en una suerte de diario personal a través de materiales reciclados. Obsesionado con los procesos de fragmentación, envasado, distribución y exposición de los cuerpos animales bajo la etiqueta de 'carne', Hernández fragmenta sus pinceladas y reutiliza viejos materiales de su estudio con una cortadora de carne industrial. Su obra llama la atención sobre cuestiones como la sostenibilidad y la producción respetuosa con el medio ambiente, así como sobre la dicotomía entre los valores que otorgamos a los 'residuos' y a las 'bellas artes'. La representación abulense se completará con una obra de Benjamín Palencia en el espacio de Marc Doménech en la feria.

En Palencia, Marina Núñez no faltará a su cita anual con la feria. La artista mostrará en RocioSantaCruz 'Soñar o que te sueñen', una pieza integrada por quince imágenes, elaborada con ayuda de la inteligencia artificial, donde las flores parecen haberse impuesto sobre la faz de la tierra y los seres humanos no son sino sombras en paisajes desolados donde se atisba un lejano renacer posible. Por último, el zamorano Baltasar Lobo también volverá a estar presente un año más en el certamen, en su caso en el expositor de la Galería Leandro Navarro, donde verá la luz su escultura 'Mère et enfant, sur socle', ejecutada entre 1947 y 1981, y fundida en bronce en 1989.