Antonio Menchen presenta en el Musac la instalación escultórica de nueva creación 'Anotaciones' Se enmarca en la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede'

El artista Antonio Menchen presentará mañana, martes 18 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León la instalación escultórica de nueva producción 'Anotaciones' en el marco de la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede. Colección Musac', para lo que contará con la presencia del comisario de la muestra, Mariano Mayer.

La actividad surge en relación a la exposición esta exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede. Colección Musac', en el marco de la que se ha convocado a una serie de artistas cuyas obras no forman parte de la Colección Musac para dialogar con las obras expuestas.

Así, Antonio Menchen protagoniza el tercer capítulo de esta invitación, tras las aportaciones de Alejandro Cesarco y Miriam Martín. 'Anotaciones' se alimenta de las imágenes de los objetos, las prendas, las herramientas, las piezas de mobiliario o los ambientes arquitectónicos que acompañan el día a día y su memoria alientan.

A lo largo de la última década, el artista ha conformado un archivo de imágenes, adquirido a través de intercambios postales, donde cada una de las fotografías que lo conforman fue realizada en distintos estudios fotográficos con fines publicitarios y promocionales.

Con el tiempo, Menchen empezó a descubrir en el reverso de las imágenes, una serie de datos textuales y numéricos capaces de describir y ubicar temporalmente y espacialmente a cada una de las imágenes.

La exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede' propone revisar los vínculos y las relaciones que el arte contemporáneo establece cuando el vocabulario que emplea para su realización permite descubrir un proceso de creatividad.

A través de una selección de 39 obras de 35 artistas internacionales, la muestra se plantea como una forma de investigar sobre los lenguajes que han utilizado una serie de artistas cuyas obras integran la Colección Musac.

Se trata de Iñaki Bonillas, Luz Broto, Alejandro Cesarco, Anne Collier, Jimmie Durham, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter Feldmann, Simone Forti, Dora García, Paul Graham, Cova Macías, David Maljkovic, Loreto Martínez Troncoso, Ryan McGinley, Josephine Meckseper, Julia Montilla, Muntean/Rosenblum, Javier Peñafiel, Paul Pfeiffer, Sergio Prego, Gonzalo Puch, Ivonne Rainer, Tere Recarens, Anri Sala, Néstor Sanmiguel, Wolfgang Tillmans, Trans >Editions, Isidoro Valcárcel Medina, Azucena Vieites, Wolf Vostell, Gillian Wearing y Cerith Wyn Evans.

'Así como suceden las cosas, también nada sucede' reúne obras en diferentes medios –fotografía, pintura, vídeo, instalación– y se plantea como un proyecto en permanente transformación. Hasta su clausura el 8 de febrero, se completará con intervenciones específicas realizadas por los artistas Alejandro Cesarco (Montevideo), Miriam Martín (Logroño), Antonio Menchen (Toledo) y María Tinaut (Valladolid).