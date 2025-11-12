Cultura financia el proyecto de un pueblo de León de menos de 20.000 habitantes Las iniciativas se presentan por entidades locales, empresas privadas y profesionales y fundaciones y asociaciones

Leonoticias León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:06 | Actualizado 09:19h.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte financia con 1,18 millones el desarrollo de 44 proyectos, en el marco de la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar iniciativas culturales en municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, para el año 2025, según publica hoy el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

De esta cifra, 393.821,57 euros irán destinados a entidades locales y los entes y organismos públicos con personalidad jurídica propia, dependientes de estas y de la Administración autonómica; 392.933,89 euros para empresas privadas, los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y otras entidades con ánimo de lucro, ya sean personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes; y 393.880,97 euros para fundaciones, asociaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro.

Entre los proyectos que obtuvieron mayor puntuación se sitúan un festival de Magia, de la Mancomunidad Encuentro de Caminos (Burgos), que contará con 35.000 euros; el Ayuntamiento de Gordoncillo (León), para el proyecto 'Palabra y vino', con 12.535 euros; o el 31 Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo (Palencia), con 28.573 euros.